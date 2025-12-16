<h3>\r\n1.Nach Motorradunfall auf der MeBo: Trauer um Antonio Luongo (27)<\/h3>Antonio Luongo (27), Pflegehelfer im St. Josef-Heim in Meran, war am vergangenen Donnerstag mit seinem Motorrad auf der MeBo bei Vilpian verunfallt – wenige Tage nach dem Crash erlag er im Bozner Spital seinen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-motorradunfall-auf-der-mebo-trauer-um-antonio-luongo-27" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schweren Verletzungen, wie der Sanitätsbetrieb bestätigte.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251039_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. 100 Punkte von Parker: „Ein Ritterschlag für einen Südtiroler Wein“<\/h3>Erst zum zweiten Mal erhält ein italienischer Weißwein die Höchstwertung von 100 Punkten vom renommierten Weinkritiker Robert Parker. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/100-punkte-von-parker-ein-ritterschlag-fuer-einen-suedtiroler-wein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Auszeichnung sorgt in der Weinwelt für Aufsehen – und lenkt den Blick – wie schon beim ersten Mal – erneut auf eine traditionsreiche Südtiroler Kellerei.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251072_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Übrigens:<\/b> Es läuft gerade unsere s+ Winteraktion: Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich Ihnen die gesamte Premium-Welt von STOL und SportNews. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unser-weihnachtsangebot-lesen-sie-s-jetzt-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><h3>\r\n3.Sexualstraftäter in Leifers: 76-Jähriger muss ins Gefängnis<\/h3>Die Carabinieri haben kürzlich einen Haftbefehl in Leifers vollstreckt: Ein 76-jähriger, dort wohnhafter Mann war Mitte November zu vier Jahren und 15 Tagen Haft verurteilt worden – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sexualstraftaeter-in-leifers-76-jaehriger-muss-gefaengnisstrafe-antreten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wegen einer Sexualstraftat, die er im Jahr 2009 begangen hatte.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251042_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Alkohol am Arbeitsplatz – Was ist erlaubt, was nicht?<\/h3>Glühwein in der Mittagspause oder ein Glas Sekt nach Dienstschluss – was ist während der Arbeitszeit und am Arbeitsplatz eigentlich erlaubt? Ab wann gilt Alkohol als Sicherheitsrisiko, wo beginnt die Arbeitsunfähigkeit und welche Rechte und Pflichten haben Beschäftigte und Arbeitgeber? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alkohol-am-arbeitsplatz-was-ist-erlaubt-was-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Arbeitsrechts-Experte Josef Tschöll klärt im Interview die wichtigsten Fragen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251075_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Übrigens: Es läuft gerade unsere s+ Winteraktion: Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich Ihnen die gesamte Premium-Welt von STOL und SportNews. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unser-weihnachtsangebot-lesen-sie-s-jetzt-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><h3>\r\n5.Meran: Radfahrerin (17) von Bus erfasst<\/h3>Schwerer Unfall im Morgenverkehr in Meran: Eine 17-jährige Radfahrerin wurde ersten Informationen zufolge <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/theaterplatz-radfahrerin-17-von-bus-erfasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von einem Linienbus erfasst und verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251045_image" \/><\/div>