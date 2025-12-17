<h3>\r\n1. Klimarisiken in Südtirol nehmen zu: Was tun?<\/h3>Südtirol spürt die Folgen des Klimawandels bereits heute – und sie werden sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. In einer umfassenden Analyse beleuchtet Eurac Research die Klimarisiken <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/klimarisiken-nehmen-zu-so-kann-suedtirol-resilienter-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und die für Südtirol notwendigen Anpassungsmaßnahmen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251414_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. „Mann mit Pistole im Einkaufszentrum“ – Polizei stellt 27-jährigen Italiener<\/h3>Ein besorgter Besucher eines Bozner Einkaufszentrums setzte jüngst den Notruf ab und meldete einen jungen Mann mit einer Pistole im Hosenbund. Die Polizei rückte sofort aus und stellte schließlich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mann-mit-pistole-im-einkaufszentrum-polizei-stellt-27-jaehrigen-italiener" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen Mann mit einer Airsoft-Pistole und zehn Gramm Haschisch.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251417_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Nach Hausverbot: Sexarbeiterin rächt sich jahrelang an Pusterer Hotelier<\/h3>Ein zehn Jahre währender Albtraum endet für einen Pusterer Hotelier und seine Familie mit mehreren Urteilen: Die Angeklagte, eine 59-jährige Prostituierte aus der Region Latium, war 2014 vom Unternehmer aus seinem Betrieb verwiesen worden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-hausverbot-sexarbeiterin-raecht-sich-jahrelang-an-pusterer-hotelier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">weil sie in einem eingemieteten Zimmer ihrer Arbeit nachgegangen war.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251420_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Frau ertrank mit Sohn im Gardasee: Partner gegen Einstellung des Verfahrens<\/h3>Mutter (56) und Sohn (19) waren im Juli 2024 tot aus dem Gardasee geborgen worden – die Staatsanwaltschaft von Rovereto hat zum Abschluss der Ermittlungen die Einstellung des Verfahrens beantragt. Dagegen wehrt sich der Partner von Hanna Shrabatska, die Ukrainerin, die mit ihrem Sohn Oleksii dem Krieg in ihrer Heimat entkommen war <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frau-ertrank-mit-sohn-im-gardasee-partner-gegen-einstellung-des-verfahrens" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">– und bei einem Badeausflug den Tod fand.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251423_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Von Frau begrapscht: Empörung bei Odermatt<\/h3>Superstar Marco Odermatt ist im Ski-Zirkus der Liebling der Fans. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/von-frau-begrapscht-empoerung-bei-odermatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun erzählte der Schweizer aber von einer bedenklichen Episode.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251426_image" \/><\/div>\r\n