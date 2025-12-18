<h3>\r\n1.Nächtlicher Crash auf der Autobahn: Vier Fahrzeuge verwickelt – Vier Verletzte<\/h3>Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es in der Nacht auf den heutigen Donnerstag auf der Nordspur der Autobahn bei Klausen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-crash-auf-der-autobahn-vier-fahrzeuge-verwickelt-vier-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251750_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Geisterfahrerunfall: U-Richter lehnt Beweissicherungsverfahren ab<\/h3>Hätten die zwei Carabinieri-Beamten den Wagen des Geisterfahrers Tobias Tappeiner (24) an der Autobahnausfahrt Bozen Süd sehen können oder nicht? Auch diese Frage wollte die Staatsanwaltschaft in einem Beweissicherungsverfahren klären lassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geisterfahrerunfall-staatsanwaltschaft-lehnt-beweissicherungsverfahren-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">U-Richter Emilio Schönsberg hat den Antrag nun aber abgelehnt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251753_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/>Übrigens:<\/b> Es läuft gerade unsere s+ Winteraktion: Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich Ihnen die gesamte Premium-Welt von STOL und SportNews. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unser-weihnachtsangebot-lesen-sie-s-jetzt-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><h3>\r\n3.Zwischen Vorfreude und Stress: Sind die Weihnachtsgeschenke schon besorgt?<\/h3>Nur noch 6 Mal schlafen, dann ist es soweit: Weihnachten! Glühwein, Punsch und To-Do-Lists – und die große Frage: Was schenke ich heuer <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwischen-vorfreude-und-stress-sind-die-weihnachtsgeschenke-schon-besorgt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und wann besorge ich meine Weihnachtsgeschenke?<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><b><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/i><BR \/><\/b>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="386660" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><h3>\r\n4.Alkohol am Steuer: Freispruch, weil „ich erst nach dem Unfall getrunken hatte“<\/h3>Als die Rettungskräfte im September 2022 zu einem Unfall auf der MeBo ausrückten, fanden sie den einzigen beteiligten Lenker mit einer Flasche Sekt in der Hand vor. Der Mann wurde n der Folge wegen Trunkenheit am Steuer, mit dem erschwerenden Umstand, einen Verkehrsunfall verursacht und die Tat in den Nachtstunden begangen zu haben, in erster Instanz verurteilt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alkohol-am-steuer-freispruch-weil-ich-erst-nach-dem-unfall-getrunken-hatte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Berufungsverfahren führte nun zu seinem Freispruch.<\/a><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251756_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Übrigens:<\/b> Es läuft gerade unsere s+ Winteraktion: Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich Ihnen die gesamte Premium-Welt von STOL und SportNews. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unser-weihnachtsangebot-lesen-sie-s-jetzt-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><h3>\r\n5.WaltherPark-Effekt: Mehr als jeder fünfte Angestellte war zuvor arbeitslos<\/h3>Menschen, „die zuvor keinen unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt hatten“, habe die Eröffnung des WaltherParks in Bozen neue Chancen eröffnet.: Davon ist Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof überzeugt. Den Beschäftigungseffekt des WaltherParks bestätigt auch die in der neuen Arbeitsmarkt-News <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/waltherpark-effekt-mehr-als-jeder-fuenfte-angestellte-war-zuvor-arbeitslos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">veröffentlichte Analyse der Arbeitsmarktbeobachtung.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251759_image" \/><\/div>