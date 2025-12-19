<h3>\r\n1. Badeunfall in Graun: Vierjähriges Kind in kritischem Zustand – Ermittlungen<\/h3>Am Montag ist es im neuen „Curunes“ Hallenbad von Graun zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Ein einheimisches vierjähriges Kind musste reanimiert und in die Intensivstation des Bozner Krankenhauses gebracht werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/badeunfall-in-graun-vierjaehriges-kind-in-kritischem-zustand-ermittlungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252311_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Mendel: Lydia Zischg (71) stirbt an Kohlenmonoxid-Vergiftung<\/h3>Jede Hilfe zu spät kam am Freitagmorgen für die 71-jährige Lydia Zischg. Die 71-Jährige war leblos im Gasthaus „Roen“ in Ruffrè am Nonsberg aufgefunden worden, das sie jahrzehntelang gemeinsam mit ihrem Mann geführt hatte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mendel-hotelbesitzerin-lydia-zischg-stirbt-an-kohlenmonoxid-vergiftung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zischg stammt ursprünglich aus Gomagoi in Stilfs.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252314_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Sogar die Tischdecken gestohlen: Bozner Gastlokal als Zielscheibe junger Männer<\/h3>Der Betreiber eines Gastlokals in der Bozner Freiheitsstraße ist mit den Nerven am Ende: Seit Monaten verzeichnet er Diebstähle und Vandalenakte in seiner Bar. „Ich entferne mittlerweile immer die Tischdecken, die haben sie nämlich auch schon gestohlen“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sogar-die-tischdecken-gestohlen-bozner-gastlokal-als-zielscheibe-junger-maenner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">berichtet er.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Eigene Schwester am helllichten Tag auf offener Straße verprügelt: Ermittlungen<\/h3>Die Polizei ermittelt seit gestern gegen einen peruanischen Staatsbürger, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eigene-schwester-am-helllichten-tag-auf-offener-strasse-verpruegelt-ermittlungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der seine eigene Schwester in Bozen auf offener Straße verprügelt haben soll.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252320_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Sensation auf der Saslong – und die Azzurri mittendrin<\/h3>Was war das bitte? Der Super-G in Gröden hat am Freitag gleich mehrere Überraschungen gebracht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sensation-auf-der-saslong-und-die-azzurri-mittendrin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für eine solche sorgte auch Christof Innerhofer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252323_image" \/><\/div>\r\n