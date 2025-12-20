<h3>\r\n1. Meran: Abschied von Altbürgermeister Franz Alber (90)<\/h3>Am 9. Dezember ist er 90-jährig gestorben, am Samstag nahm Meran Abschied von Altbürgermeister Franz Alber, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-abschied-von-altbuergermeister-franz-alber-90" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der auch als Landesrat und Gemeindenverbandspräsident Großes geleistet hat.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252563_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Drama im Vinschgau: Zehnjähriger Bub stürzt in den Tod<\/h3>Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitag in Laatsch (Gemeinde Mals) gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-in-laatsch-zehnjaehriger-stuerzt-in-die-tiefe-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein zehnjähriger Bub verlor dabei sein Leben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252566_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. „Du bist nicht die, die du glaubst zu sein“: Frau taucht nach 42 Jahren wieder auf<\/h3>1983 verschwand ein kleines Mädchen spurlos aus Kentucky. Jetzt, vier Jahrzehnte später, wurde sie gefunden – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/du-bist-nicht-die-die-du-glaubst-zu-sein-frau-taucht-nach-42-jahren-wieder-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dank eines DNA-Tests und eines anonymen Hinweises.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252569_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Livestream-Attacke in Pfalzen: Rassistische Parolen und ein Porno<\/h3>In Pfalzen staunte man nicht schlecht, als im Livestream der Gemeinderatssitzung am Mittwoch plötzlich rassistische Parolen sowie ein Pornofilm eingespielt wurden. Entsetzt zeigt sich auch der Präsident des Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/livestream-attacke-in-pfalzen-rassistische-parolen-und-ein-porno" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">doch am Problem sei man bereits dran.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252572_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Podest-Erlösung! Florian Schieder lässt Gröden ausflippen<\/h3>Die Grödner Speed-Woche wurde am Samstag mit der berühmt-berüchtigten Abfahrt abgeschlossen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/podest-erloesung-florian-schieder-laesst-groeden-ausflippen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und sie endete aus Südtiroler Sicht mit einem wahren Knall.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252575_image" \/><\/div>