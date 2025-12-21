<h3>\r\n1. Lawinenabgang auf Skipiste: Nachtübung in Pfelders<\/h3>In der Nacht auf Samstag wurde im Skigebiet Pfelders eine realitätsnahe Lawinenübung durchgeführt. Angenommen wurde ein Lawinenabgang auf eine Skipiste mit mehreren ganz und teilweise verschütteten Personen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawinenabgang-auf-skipiste-nachtuebung-in-pfelders" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Unter erschwerten Bedingungen und bei Dunkelheit trainierten die Einsatzkräfte das koordinierte Vorgehen bei einem Lawineneinsatz.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252788_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Nach Tragödie von Laatsch: Riesige Trauer um den kleinen Jan (10)<\/h3>Die Bestürzung und Anteilnahme in Laatsch (Gemeinde Mals) und weit darüber hinaus <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tragoedie-von-laatsch-riesige-trauer-um-den-kleinen-jan-10" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sind nach dem Tod des erst zehnjährigen Jan groß.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252791_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Nur noch wenige Stunden: s+ gibt es jetzt für nur 3,99 Euro im Monat<\/h3>Sie möchten endlich unbegrenzten Zugriff auf alle Premium-Inhalte genießen? Dann ist unser s+ Weihnachts-Angebot genau das Richtige für Sie. Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich für Sie die gesamte Welt von STOL und SportNews. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-noch-wenige-stunden-s-gibt-es-jetzt-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu – auch ideal als Last-Minute-Geschenk.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252794_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Pragser Wildsee: Zufahrtsbeschränkung wird ausgeweitet<\/h3>Bis zu 7.000 Gäste wollen im Sommer jeden Tag zum Pragser Wildsee. Um den Besucheransturm einigermaßen in den Griff zu bekommen, gelten seit einigen Jahren Zufahrtsbeschränkungen – mit Erfolg. Deshalb werden sie im kommenden Sommer ausgeweitet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pragser-wildsee-zufahrtsbeschraenkung-wird-ausgeweitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Gemeinderat hat dafür grünes Licht gegeben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252797_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Marco Schwarz meldet sich auf der Gran Risa zurück<\/h3>Vor zwei Jahren hatte sich Marco Schwarz in Bormio schwer am Knie verletzt und kämpfte seither mit seiner Top-Form. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/der-zauberlauf-des-marco-schwarz-in-alta-badia" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Sonntag meldete sich der Österreicher in Alta Badia zurück.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252800_image" \/><\/div>\r\n