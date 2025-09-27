<h3>\r\n1. Welsberg: Schwerer Unfall fordert fünf Verletzte<\/h3>Zu einem schweren Verkehrsunfall <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/welsberg-schwerer-unfall-fordert-fuenf-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es am Samstagvormittag auf der Pustertaler Staatsstraße gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218237_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Ahrntal: 200 Meter in die Tiefe gestürzt – schwer verletzt<\/h3>Schwere Verletzungen zugezogen hat sich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ahrntal-200-meter-in-die-tiefe-gestuerzt-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Wanderer aus Deutschland am Samstag bei einem Bergunfall im Ahrntal.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218240_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Warum manche Menschen nie Sex haben<\/h3>Romantische und sexuelle Beziehungen sind oft eine wichtige soziale Stütze. Warum kommt es dann dazu, dass manche Menschen selbst im hohen Erwachsenenalter noch nie Sex hatten? Dieser Frage ist ein internationales Forschungsteam nachgegangen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/warum-manche-menschen-nie-sex-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit erstaunlichen Ergebnissen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218243_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Die Südtiroler auf dem Oktoberfest – Die besten BILDER<\/h3><BR \/>Das 190. Münchner Oktoberfest startet heute in sein zweites Wochenende. Wie in jedem Jahr <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/suedtirolerinnen-erobern-die-wiesn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">besuchen auch heuer wieder zahlreiche Südtirolerinnen und Südtiroler das größte Volksfest der Welt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218246_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Bei Heimsieg: FC Südtirol feiert sein Sturmduo<\/h3>Der FC Südtirol ist auf die Siegerstraße zurückgekehrt: Beim überzeugenden Heimerfolg <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/bei-heimsieg-fcs-feiert-sein-sturmduo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gegen Reggiana zeigte vor allem das Sturmduo auf.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218249_image" \/><\/div>\r\n