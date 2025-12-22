<h3>\r\n1.Nach Badeunglück: Zustand des Kindes (4) weiter kritisch<\/h3>Das vierjährige Kind, das nach einem Badeunfall am Montag in Graun reanimiert werden musste, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-badeunglueck-zustand-des-kindes-4-weiter-kritisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> befindet sich weiter auf der Intensivstation.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253301_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Nicht erkannter Herzinfarkt: Eine Million Euro für „ärztliche Fahrlässigkeit“<\/h3>Ein nicht rechtzeitig erkannter Herzinfarkt kostete einer 60-jährigen Südtirolerin im Jahr 2016 das Leben: Bei sofortiger Diagnose und Behandlung hätte sie angeblich eine Überlebenschance von rund 70 Prozent gehabt. Nun – nach neun Jahren Rechtsstreit – ist das Urteil des Bozner Landesgerichts rechtskräftig. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wurde zu einer Zahlung von <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nicht-erkannter-herzinfarkt-eine-million-euro-fuer-aerztliche-fahrlaessigkeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> 972.000 Euro plus Anwaltskosten an die Familie des Opfers verurteilt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253304_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/>Nur noch heute:<\/b>Sie möchten endlich unbegrenzten Zugriff auf alle Premium-Inhalte genießen? Dann ist unser s+ Weihnachts-Angebot genau das Richtige für Sie. Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich für Sie die gesamte Welt von STOL und SportNews. Schlagen Sie jetzt zu – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-noch-heute-s-fuer-nur-399-im-monat-schlagen-sie-schnell-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auch ideal als Last-Minute-Geschenk.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3.Brixen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Für 22-Jährigen klicken die Handschellen<\/h3>Zu gleich zwei Lokalen in Brixen soll sich ein 22-Jähriger kürzlich nachts Zugang verschafft und die Registrierkassen gestohlen haben. Dank des raschen Einsatzes der Carabinieri der Bischofsstadt konnte der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-einbrecher-auf-frischer-tat-ertappt-fuer-22-jaehrigen-klicken-die-handschellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verdächtige auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253307_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Todkranken Mann gepflegt – und neue Liebe gefunden<\/h3>Drei Jahre lang pflegte eine Burggräflerin ihren todkranken Mann in den eigenen vier Wänden. Doch kurz vor seinem Ableben verliebte sich die Mitte 60-Jährige neu – und rüttelt damit an einem gesellschaftlichen Tabu, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/todkranken-mann-gepflegt-und-neue-liebe-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">über das gerne hinter vorgehaltener Hand geurteilt wird.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253310_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/>Nur noch heute:<\/b>Sie möchten endlich unbegrenzten Zugriff auf alle Premium-Inhalte genießen? Dann ist unser s+ Weihnachts-Angebot genau das Richtige für Sie. Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich für Sie die gesamte Welt von STOL und SportNews. Schlagen Sie jetzt zu – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-noch-heute-s-fuer-nur-399-im-monat-schlagen-sie-schnell-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auch ideal als Last-Minute-Geschenk.<\/a><BR \/><h3>\r\n5.Weissenbach: Fünf Personen erleiden Rauchgasvergiftung bei Dachstuhlbrand<\/h3>110 Feuerwehrleute mit 16 Einsatzfahrzeugen sind derzeit bei einem Dachstuhlbrand in der Bachlerzone in Weissenbach im Einsatz – das Feuer ist mittlerweile gelöscht, eine Brandwache wurde eingerichtet. Infolge des Brandes mussten fünf Personen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dachstuhlbrand-in-weissenbach-mehrere-personen-im-krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253313_image" \/><\/div>\r\n