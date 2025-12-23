<h3>\r\n1. Südtirol: Hier soll es morgen schneien<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254114_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Alle Wetteraugen sind auf den morgigen Heiligen Abend gerichtet, zu Recht, denn danach ist Schnee wieder Mangelware.“ Das betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/weihnachten-hier-soll-es-morgen-schneien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie, wo es voraussichtlich weiße Weihnachten gibt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Nach Badeunfall in Graun: Vierjähriger hat es nicht geschafft – Ermittlungen gegen vier Personen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254117_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der vierjährige Bub, der nach einem Badeunfall in Graun vor über einer Woche reanimiert werden musste, ist nach Tagen intensiver medizinischer Betreuung verstorben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kind-4-stirbt-nach-badeunfall-in-graun-gegen-vier-personen-wird-ermittelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Das Kind starb am gestrigen Montag im Bozner Krankenhaus. Inzwischen hat das Gericht Ermittlungen gegen vier Personen eingeleitet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Ridnaun: Große Trauer um Anton Volgger<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254120_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ridnaun-grosse-trauer-um-anton-volgger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Rund eineinhalb Monate nach einem Wanderunfall in Ridnaun ist der 83-jährige Anton Volgger an den Folgen der schweren Verletzungen, die er sich bei dem Absturz zugezogen hatte, gestorben. Die Trauer im Tal ist groß.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Pistentourensaison: Noch wenig Schnee, Helm unbedingt mitnehmen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254123_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neuschnee, angezuckerte Bäume, tolle Schneelandschaft: Das lässt dieses Jahr vorerst in den meisten Landesteilen auf sich warten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pistentourensaison-noch-wenig-schnee-helm-unbedingt-mitnehmen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Skipisten sind zwar gut präpariert, wer aber in Skigebieten regelkonform mit Tourenskiern aufsteigen und abfahren möchte, muss sich gut informieren und ausrüsten. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Heiner Oberrauch: „Wir alle waren fassungslos“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254126_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf den Tag genau vor fünf Jahren nahm die sogenannte „Maskenaffäre“ ihren Lauf – mit einer Serie von Hausdurchsuchungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heiner-oberrauch-wir-alle-waren-fassungslos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Mann, der seither im Mittelpunkt – aber nicht mehr der Ermittlungen – steht, ist Heiner Oberrauch, Präsident der Oberalp.<\/a>