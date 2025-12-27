<h3>\r\n1. Sicher unterwegs auf den Pisten – Wie sich Skiunfälle vermeiden lassen<\/h3>Sonne, perfekte Pisten und Ferienzeit: Für viele ist dies die schönste Zeit des Winters. Doch nicht jeder Skitag endet unversehrt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/sicher-unterwegs-auf-den-pisten-wie-sich-skiunfaelle-vermeiden-lassen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im vergangenen Winter behandelte allein das Krankenhaus Brixen 579 verletzte Skifahrerinnen und Skifahrer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Weihnachtschaos in Bozen: Pkw rammt zwei Fahrzeuge – Schüsse<\/h3>Eine Schlägerei und Schüsse sowie ein Verkehrsunfall, zahlreiche Einsätze der Rettungs- und Sicherheitskräfte und viele Betrunkene – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/weihnachtschaos-in-bozen-pkw-rammt-zwei-fahrzeuge-schuesse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das ist die Bilanz der Weihnachtstage in Bozen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254900_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Bluthochdruck: Der Druck, den keiner spürt<\/h3>Ein Morgen wie jeder andere: ein schneller Kaffee, das Handy piepst, die Zeit drängt – und kaum jemand ahnt, dass der eigene Blutdruck schon längst gefährliche Höhen erreicht hat. Bluthochdruck verursacht lange kaum Beschwerden und bleibt daher oft unentdeckt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/bluthochdruck-der-druck-den-keiner-spuert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dabei zählt er zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenschäden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254903_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Warum man Narzissten so schwer entkommt<\/h3>Er tritt selbstsicher auf, ist charismatisch und legt einem die Welt zu Füßen. Am Anfang der Beziehung scheint alles perfekt und der narzisstische Partner überschüttet Sie mit Aufmerksamkeit und Liebe. Doch schon bald zeigt er sein wahres Gesicht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-narzissten-uns-das-leben-zur-hoelle-machen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie Narzissten ticken und warum sie toxische Wirkung haben, erklärt der Primar der Psychiatrie am Krankenhaus Brixen, Dr. Roger Pycha, im Interview mit s+.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254906_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Für den FC Südtirol wird die Luft immer dünner<\/h3>Der FC Südtirol hat das Jahr 2025 mit einer Niederlage beendet. Für die Weiß-Roten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fuer-den-fc-suedtirol-wird-es-immer-enger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wird es damit im Tabellenkeller der Serie B immer enger.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254909_image" \/><\/div>\r\n