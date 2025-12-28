<h3>\r\n1. 70-Jähriger weiterhin vermisst<\/h3>Seit Freitagnachmittag fehlt von einem 70-Jährigen Mann aus Deutschland jede Spur. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/70-jaehriger-weiterhin-vermisst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er wurde zuletzt in der Gegend von Unterfennberg in der Gemeinde Margreid gesehen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255020_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. PODCAST | Gar nicht so schlecht, unsere Welt!<\/h3>PODCAST | Gar nicht so schlecht, unsere Welt! Viele Menschen haben den Eindruck, dass es mit der Welt nur noch bergab geht. Stimmt nicht! sagt der bekannte TV-Moderator Dirk Steffens. In seinem Bestseller „Hoffnungslos optimistisch“ zeigt er, dass die Welt viel besser ist als wir sie wahrnehmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/podcast-gar-nicht-so-schlecht-unsere-welt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Podcast wirft einen Blick in dieses ermutigende Buch.<\/a><BR \/><h3>\r\n3. Pensionierungswelle im Anmarsch: Jede fünfte Lehrkraft ist älter als 55 Jahre<\/h3>Jede fünfte Lehrkraft an Südtirols Grund-, Mittel- und Oberschulen ist älter als 55 Jahre – und geht damit in den kommenden Jahren in Pension. Allein im ablaufenden Jahr 2025 sind 250 Lehrkräfte dieser Schulen in den Ruhestand gegangen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jede-fuenfte-lehrkraft-ist-aelter-als-55-jahre" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere 90 Pensionierungen kommen aus Kindergarten und Berufsschule hinzu.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255023_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Für den gelungenen Jahreswechsel: Ihr Silvestermenü von Helmut Bachmann<\/h3>Silvester steht vor der Tür – und Ihnen fehlen noch die richtigen Rezepte für das Dinner? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/fuer-den-gelungenen-jahreswechsel-ihr-silvestermenue-von-helmut-bachmann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dann hat „So kocht Südtirol“-Autor Helmut Bachmann vielleicht genau die richtigen Empfehlungen für Sie.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255026_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. So plant Wierer ihre Zukunft nach der Karriere<\/h3>Dorothea Wierer bestreitet die letzte Saison ihrer illustren Karriere. Im laufenden Weltcup-Winter greift die 36-Jährige noch nach den Sternen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/so-plant-wierer-ihre-zukunft-nach-der-karriere" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">denkt aber auch bereits an die Vorzüge ihres neuen Lebensabschnitts.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255029_image" \/><\/div>