<h3>\r\n1. Aldein: Bürger über WhatsApp-Gruppe zu Hilfe gerufen – Einbrecher gestellt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255392_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Akt der kollektiven Zivilcourage gestern in Aldein: Eine Frau soll zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und sofort ihre Mitbürger über die WhatsApp-Gruppe des Dorfes alarmiert haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/akt-kollektiver-zivilcourage-in-aldein-carabinieri-und-buerger-stellen-einbrecher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Den Carabinieri gelang es mit der Unterstützung der Bevölkerung, einen der beiden festzunehmen. Ein weiterer sei flüchtig.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Nach Tod des kleinen Moritz (4) – Bademeister meldet sich zu Wort<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255395_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zur Tragödie des kleinen Moritz (4), der am vergangenen Montag im Krankenhaus von Bozen verstarb, hat sich nun Alessandro Santoro, Bademeister im Hallenbad „Curunes“ in Graun, aus freien Stücken zu Wort gemeldet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-des-kleinen-moritz-4-bademeister-meldet-sich-zu-wort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, wird gegen ihn ebenso ermittelt wie gegen den Leiter der Einrichtung sowie die Mutter und Tante des Kindes.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Spektakuläre Rettungsaktion in Sand in Taufers – Bei Eisfall abgestürzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255398_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Zuge einer spektakulären Rettungsaktion sind gestern zwei bayrische Kletterer von einem Eisfall in Sand in Taufers unterhalb der Wasserfallspitz auf 1500 Metern geborgen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spektakulaere-rettungsaktion-in-sand-in-taufers-bei-eisfall-abgestuerzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einer der beiden war rund 50 Meter abgerutscht und hatte sich dabei verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Legendäre Seherin: Das sagt Baba Vanga für 2026 voraus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255401_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ihre Prophezeiungen sind legendär – und auch jene für 2026 sorgen erneut für reichlich Zündstoff. Die Rede ist von Baba Vanga, der blinden bulgarischen Mystikerin, deren Visionen seit Jahrzehnten Menschen weltweit fesseln. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/legendaere-seherin-das-sagt-baba-vanga-fuer-2026-voraus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Von Naturkatastrophen über technologische Wendepunkte bis hin zum Kontakt mit Außerirdischen: Das hat sie für das kommende Jahr vorausgesehen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Tragödie in Bayern: 14-Jähriger stürzt vor Augen seines Freundes in den Tod<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255404_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einer Bergtour in den Ammergauer Alpen ist ein 14-jähriger Jugendlicher ums Leben gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-in-bayern-14-jaehriger-stuerzt-vor-augen-seines-freundes-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Junge war am Sonntag gemeinsam mit einem 13-jährigen Freund im Landkreis Garmisch-Partenkirchen unterwegs, als er bei winterlichen Bedingungen ausrutschte und rund 150 Meter über steiles, felsiges Gelände abstürzte.<\/a>