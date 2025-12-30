<h3>\r\n1. Jetzt wird es kalt in Südtirol – Zuerst auf den Bergen, dann in den Täler<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255944_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die milden, fast schon frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage in Südtirol sind bald Geschichte: Ab heute folgt nämlich eine nachhaltige Abkühlung – zuerst auf den Bergen und ab morgen auch in den Tälern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-jetzt-wird-es-winterlich-kalt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Als die Yaks nach Sulden kamen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255947_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>1985 war das eine kleine Sensation: Fünf Yaks – zottelige Hochgebirgsbewohner aus Tibet – fanden ein neues Zuhause in Sulden in Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/als-die-yaks-nach-sulden-kamen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Extrembergsteiger Reinhold Messner und Paul Hanny haben sich diesen Wunsch erfüll<\/a>t.<BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Tödliches Lawinenunglück im Pustertal: Kleiner Schneebrettabgang<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255926_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Portal „Valanghe.report“ hat die Lawine rekonstruiert, die am gestrigen Montag am Riesernock oberhalb von Rein in Taufers einem 52-jähirigen ungarischen Touristen das Leben kostete. „Es handelte sich um eine kleine Schneebrettlawine, die sich an einem sehr steilen, nordwestexponierten Hang gelöst hat. Sie war etwa zehn Meter breit, die Mächtigkeit des abgebrochenen Schneebretts wurde auf zehn bis 40 Zentimeter geschätzt“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedliches-lawinenunglueck-im-pustertal-kleiner-schneebrettabgang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">heißt es im Bericht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Der Freispruch: Florian Zerzer und Enrico Wegher müssen keine Millionen zahlen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1255950_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es ist ein Paukenschlag: Der ehemalige Generaldirektor des Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer, sowie der ehemalige Verwaltungsdirektor Enrico Wegher, sind vom Rechnungshof vom Hauptvorwurf freigesprochen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-freispruch-florian-zerzer-und-enrico-wegher-muessen-keine-millionen-zahlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Das heißt: Sie müssen keine 6,7 Millionen Euro Schadenersatz zahlen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Sie fuhr 3 Menschen tot, jetzt wurde sie selbst von Auto lebensgefährlich verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1256010_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Juli 2023 hatte sie in Santo Stefano di Cadore (Provinz Belluno) bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in eine fünfköpfige Familie aus der Provinz Venedig gerast, die die Straße überquerte. Dabei tötete Angelika Hütter den zweijährigen Buben Mattia Antoniello, seinen 48-jährigen Vater Marco Antoniello und seine 65-jährige Großmutter Maria Grazia Zuin. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sie-fuhr-3-menschen-tot-jetzt-wurde-sie-selbst-von-auto-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei weitere Familienmitglieder wurden verletzt.<\/a>