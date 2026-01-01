<h3>\r\n1. Inferno in Crans-Montana: Rund 40 Tote, über 100 Verletzte<\/h3>Eine Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana ist in einer Feuertragödie mit Dutzenden Toten geendet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/inferno-in-crans-montana-rund-40-tote-ueber-100-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Unglück löste bei Anrainern, Touristen und Politikern Erschütterung aus.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256364_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Silvester- und Neujahrsbabys kommen aus Brixen<\/h3>Für die Geburtenstationen ist der Jahreswechsel eigentlich ein Tag wie jeder andere, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/silvester-und-neujahrsbabys-kommen-aus-brixen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dennoch wartet das ganze Land gespannt auf das Neujahrsbaby.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256367_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Kater-Gegenmittel aus aller Welt und was wirklich hilft<\/h3>Salzig, fettig, säuerlich, scharf, warm: Ob Chilaquiles in Mexiko, Kuttelsuppe in der Türkei oder Full English Breakfast in Großbritannien: Nach Silvester kämpfen Menschen weltweit mit ähnlichen Beschwerden – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/kater-gegenmittel-aus-aller-welt-und-was-wirklich-hilft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und setzen auf ganz unterschiedliche kulinarische Kater-Kuren.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256370_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Von Cold Case bis Mord: Was Justiz und Ordnungskräfte 2025 beschäftigt hat<\/h3>Im Juni 2025 ist der Bozner Staatsanwaltschaft gelungen, was wohl die wenigsten noch zu hoffen gewagt hatten – die Lösung eines 17 Jahre alten Mordfalles. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/von-cold-case-bis-mord-was-justiz-und-ordnungskraefte-2025-beschaeftigt-hat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Welche anderen Ermittlungen zum Abschluss gebracht werden konnten und nach welchem Urteil ein Aufschrei der Entrüstung durchs Land gegangen ist...<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256373_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Klaebo holt in Toblach seinen 103. Weltcupsieg<\/h3>In der Nordic Arena in Toblach ging am Neujahrstag bei der 20. Ausgabe der Tour de Ski die 20km Verfolgung der Männer im klassischen Stil über die Bühne. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/klaebo-holt-in-toblach-seinen-103-weltcupsieg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Norweger Johannes Heostflot Klaebo feierte in überlegener Manier seinen 103. Weltcupsieg.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256376_image" \/><\/div>