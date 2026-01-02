<h3>\r\n1. Bekannter Unternehmer stirbt bei Bergunfall im Ahrntal<\/h3>Bei dem Mann, der am gestrigen Neujahrstag im Ahrntal bei einem Bergunfall ums Leben kam, handelt es sich um den bekannten Unternehmer aus der Provinz Como, Gianluca Lombardi (53). <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bekannter-unternehmer-stirbt-bei-bergunfall-im-ahrntal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.<\/a><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256736_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. 80 bis 100 Verletzte in kritischem Zustand: Was Verbrennungen so gefährlich macht<\/h3>Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana befinden sich 80 bis 100 Verletzte in kritischem Zustand. Die schreckliche Bilanz von rund 40 Todesopfern könnte sich noch verschlimmern, sagte der Walliser Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer am Freitag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/80-bis-100-verletzte-in-kritischem-zustand-was-verbrennungen-so-gefaehrlich-macht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verbrennungen zählen zu den folgenschwersten Verletzungen der Medizin, ihr Verlauf kann lebensbedrohlich sein.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256937_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Großbrand in Wahlen: Ober-Pahlerhof in Flammen<\/h3>Großer Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag im Oberpustertal: Beim Ober-Pahlerhof in Wahlen ist am heutigen Freitag gegen 15 Uhr ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-im-oberpustertal-dachstuhl-steht-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verletzte gab es keine.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256940_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Erstes italienisches Opfer bestätigt: Emanuele Galeppini ist tot<\/h3>Nach der Brandkatastrophe in dem Schweizer Skiort Crans-Montana mit über 40 Toten hat die Identifizierung der Opfer begonnen. Nach Angaben italienischer Behörden galten am Freitag zunächst sechs Italiener als vermisst. Nun wurde das erste italienische Todesopfer bestätigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erstes-italienisches-opfer-bestaetigt-emanuele-galeppini-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es handelt sich um Emanuele Galeppini.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256745_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Isola di Trimelone im Gardasee: Eine Insel voller Geheimnisse<\/h3>Vor Brenzone am Gardasee liegt eine Insel, die man vom Ufer aus leicht übersieht – die aber bei genauerem Hinsehen auffällt: rund 260 Meter lang, etwa 60 Meter breit, mit Kaserne und kleinem Hafen. Sie heißt „Isola di Trimelone“. Aus der Ferne wirkt sie unscheinbar. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/isola-di-trimelone-im-gardasee-eine-insel-voller-geheimnisse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ihre Geschichte ist es nicht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256943_image" \/><\/div>