<h3>\r\n1. USA greifen Venezuela an<\/h3>Die USA haben Venezuela angegriffen und Staatschef Manduro festgenommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Venezuela" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu finden Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Kommentar: Fehler machen, fair bleiben – Verantwortung übernehmen<\/h3>„Ungerechtigkeit wird nicht dadurch kleiner, dass man sie ignoriert. Sie wird nur leiser und damit schwerer greifbar. Hier braucht es den Mut, Dinge klar zu benennen, auch wenn das unbequem ist oder Widerstand auslöst.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kommentar-fehler-machen-fair-bleiben-verantwortung-uebernehmen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257183_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Italien verschärft Regeln für Renteneintritt: Ein Überblick<\/h3>Mit dem Haushaltsgesetz 2026 zieht die italienische Regierung die Schrauben beim vorzeitigen Renteneintritt weiter an. Mehrere Sonderregelungen laufen aus, andere werden eingeschränkt. Aber: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italien-verschaerft-regeln-fuer-renteneintritt-ein-ueberblick" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einige besonders umstrittene Maßnahmen musste die Politik auch abschwächen oder sogar ganz zurücknehmen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257186_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Grippewelle – Hausarzt Dr. Bossio: „Die schlimme K-Variante ist da“<\/h3>Die Grippe hält Südtirol fest im Würgegriff: Tausende Patienten müssen das Bett hüten. Und das Landeskrankenhaus Bozen ist wegen der Grippe-Kranken und der laufenden Winter-Hochsaison derzeit sehr gut gefüllt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grippewelle-hausarzt-dr-bossio-die-schlimme-k-variante-ist-da" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">berichtet der Primar für Notfallmedizin, Dr. Marc Kaufmann.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Vötter und Oberhofer rasen aufs Podest<\/h3>Für Andrea Vötter und Marion Oberhofer begann das Olympiajahr 2026 nach Maß. Die beiden Südtirolerinnen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/voetter-und-oberhofer-rasen-aufs-podest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schafften es im lettischen Sigulda in dieser Saison erstmals auf das Podest.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257192_image" \/><\/div>\r\n