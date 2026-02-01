<h3>\r\n1. Podest in Crans Montana: Paris vor Olympia in Topform<\/h3>Wenige Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele 2026 zeigt sich Dominik Paris in starker Form. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/podest-in-crans-montana-paris-vor-olympia-in-topform" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Ultner fuhr bei der Abfahrt in Crans Montana als Zweiter auf das Podest.<\/a> Aber: Auch andere Azzurri lassen für die Heimspiele hoffen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269231_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Lawine an der Grenze zwischen Trentino und Lombardei: 15 Personen erfasst<\/h3>Glück im Unglück hatten 15 Wanderer am gestrigen Samstag am Monte Misa. Sie wurden von einer Lawine erfasst, sind allerdings alle wohlauf. Noch am selben Tag kam es auch im Fleimstal zu einem Lawinenabgang. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawine-an-der-grenze-zwischen-trentino-und-lombardei-15-personen-erfasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum vollständigen Artikel<\/a>. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269234_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Wenn jede Spur zählt – Wie in Südtirol nach Vermissten gesucht wird<\/h3>Über 100 Einsatzkräfte, Drohnen, Suchhunde und modernste Ortungstechnik: Wenn in Südtirol ein Mensch vermisst wird, greift ein minutiös abgestimmtes System ineinander. Thomas Hellrigl, Landesleiter der Bergrettung Südtirol, gibt Einblick in die Abläufe, die Technik und die schwierigen Entscheidungen, die bei der Suche nach Vermissten getroffen werden müssen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-jede-spur-zaehlt-wie-in-suedtirol-nach-vermissten-gesucht-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269237_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Alcaraz triumphiert bei Australian Open und schreibt Geschichte<\/h3>Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz hat im Duell der Tennis-Generationen erstmals den Titel bei den Australian Open gewonnen und damit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/alcaraz-triumphiert-bei-australian-open-und-schreibt-geschichte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">als jüngster Spieler der Geschichte bei allen vier Grand-Slam-Turnieren triumphiert.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269240_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Kompetent und allzeit bereit: Südtirols Feuerwehr auf dem Podest<\/h3>Wie kompetent und einsatzfähig Südtirols Feuerwehrmänner und -frauen sind, haben sie jüngst unter Beweis gestellt. Bei den diesjährigen Wintersportmeisterschaften der italienischen Feuerwehr sicherte sich die Berufsfeuerwehr vier Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen. Auch die Freiwilligen Feuerwehren waren unter den Spitzenreitern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kompetent-und-allzeit-bereit-suedtirols-feuerwehr-auf-dem-podest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details gibt's hier<\/a>. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269243_image" \/><\/div>