<h3>\r\n1. Doping-Schock vor Olympia: Südtirolerin positiv getestet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1269645_image" \/><\/div>\r\nVier Tage vor Beginn der Olympischen Spiele 2026 gibt es in Italiens Biathlon-Team einen Knall: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/doping-knall-vor-olympia-suedtirolerin-positiv-getestet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Antholzerin Rebecca Passler wurde positiv auf Doping getestet. Das ist mittlerweile bestätigt.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="Was genau ist die verbotene Substanz?" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und was genau ist diese verbotene Substanz? Das lesen Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Wer waren in den vergangenen zweieinhalb Jahren die fleißigsten im Landtag? Ein Zahlen-Check<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1269648_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor knapp zweieinhalb Jahren, im Oktober 2023, hat Südtirol einen neuen Landtag gewählt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wer-waren-in-den-vergangenen-zweieinhalb-jahren-die-fleissigsten-im-landtag-ein-zahlen-check" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zeit, eine (statistische) Halbzeitbilanz zu ziehen. Wie fleißig sind die Abgeordneten überhaupt?<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Welche Note hat sich die Landesregierung bislang verdient?<\/h3>\n\n<video-jw video-id="DwoRbNda"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Im Oktober 2023 wählten die Südtiroler einen neuen Landtag. Wir nähern uns also der Halbzeit der Legislaturperiode. Zeit für eine politische Standortbestimmung: Was hat die Landesregierung bislang erreicht? Wo bleibt sie hinter den Erwartungen zurück? <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/video-welche-note-hat-sich-die-landesregierung-bislang-verdient" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Darüber spricht STOL-Ressortleiter Arnold Sorg mit einer der profiliertesten Politikjournalistinnen des Landes: Barbara Varesco. Sie analysiert die bisherige Arbeit der Landesregierung, ordnet die Entwicklungen ein – und vergibt am Ende eine klare Note.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Olympia: Catering-Auftrag geht nach Slowenien – Spitzenköche protestieren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1269651_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Teil des Catering-Services für die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 wurde <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/olympia-catering-auftrag-geht-nach-slowenien-spitzenkoeche-protestieren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">an ein slowenisches Unternehmen und nicht an ein heimisches vergeben. Dies stößt bei italienischen Spitzenköchen auf Kritik.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Morgen schneit es bis ins Tal: Zivilschutz mahnt zur Vorsicht auf Straßen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1269654_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die nächste Schneefront ist im Anmarsch: Am morgigen Dienstag schneit es wieder im ganzen Land bis in tiefe Lagen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/morgen-schneit-es-bis-ins-tal-experten-mahnen-zur-vorsicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Experten vom Zivilschutz mahnen daher zu großer Vorsicht auf den Straßen.<\/a>