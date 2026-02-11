<h3>\r\n1.Vor Gericht abgeblitzt: Doping-Chaos um Passler geht weiter<\/h3>Auch das noch! Rebecca Passler und ihre Anwälte haben das Prozedere des laufenden Dopingverfahrens missachtet. Der Internationale Sportgerichtshof erklärt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/verfahrensfehler-bei-passler-doping-chaos-geht-weiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sich für den Fall der Antholzer Biathletin gar nicht zuständig.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274475_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Sind wir unbelehrbar? Warum extremistische Ideen Anklang finden<\/h3>Internationale Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien, Linksextreme, die in Deutschland bei einem Stromnetz-Anschlag für den größten Stromausfall seit 1945 gesorgt haben sollen und Neofaschisten, die in Bozen Ende Februar für „Remigration“ demonstrieren wollen – unsere Gesellschaft scheint zunehmend nach außen zu rücken. Lernen wir nicht aus der Vergangenheit, oder warum finden extremistische Ideologien vermehrt Anklang? Das haben wir den Sozialpädagogen und Politikwissenschaftler Thomas Kobler gefragt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/sind-wir-unbelehrbar-warum-extremistische-ideen-anklang-finden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Interview lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274478_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Schlag gegen Drogenhandel: 20-Jähriger mit einem Kilo Kokain gefasst<\/h3>Den Carabinieri von Bruneck ist ein Schlag gegen die lokale Drogenszene gelungen. Bei einem 20-Jährigen wurde über ein Kilogramm Kokain sichergestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schlag-gegen-drogenhandel-20-jaehriger-mit-einem-kilo-kokain-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der junge Mann befindet sich nun im Gefängnis.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274481_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.„Die tägliche Fortbewegung ist eine echte Herausforderung“<\/h3>Giacomo Frapporti ist Mitglied des Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen und vertritt im Speziellen Menschen mit Sehbehinderungen. Er hat einen guten Überblick, mit welchen Schwierigkeiten Menschen mit Beeinträchtigung im Südtiroler öffentlichen Nahverkehr zu kämpfen haben. Er sagt: „Die tägliche <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-taegliche-fortbewegung-ist-eine-echte-herausforderung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fortbewegung ist eine echte Herausforderung.“<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274484_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Von Huang Peng (28) fehlt noch immer jede Spur: Appell an die Bevölkerung<\/h3>Für einige Tage wollte der 28-Jährige Huang Peng aus China Wanderurlaub in Südtirol machen: Seit dem 21. Jänner fehlt jede Spur von ihm. Zuletzt wurde er in St. Ulrich gesehen. In einem erneuten Appell an die Südtiroler Bevölkerung wird daher dringend gefordert: Wer Informationen hat, soll sich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/von-huang-peng-28-fehlt-noch-immer-jede-spur-appell-an-die-bevoelkerung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">umgehend an die Behörden wenden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274487_image" \/><\/div>\r\n