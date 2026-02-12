<BR \/><BR \/><h3>\r\n1. „Ich habe meine Periode“: Doro Wierer bricht mit einem Tabu<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275186_image" \/><\/div>\r\nEs sollte ihre größte Goldchance werden. Doch am Ende kam für Dorothea Wierer vieles anders als geplant. Statt über Edelmetall sprach die 35-Jährige am Mittwoch in der Olympia-Arena in Antholz <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ich-habe-meine-periode-doro-wierer-bricht-mit-einem-tabu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">über ein Thema, zu dem andere lieber schweigen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Blick in die Backstube: Das Geschäft mit den Krapfen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1275189_image" \/><\/div>\r\nGoldbraun, gefüllt, gezuckert: Krapfen sind zu Fasching für viele ein Muss. Für die Bäckereien zählt diese Zeit zu den stressigsten und zugleich umsatzstärksten des Jahres. Welche Arbeit dahintersteckt und welche Kreationen mittlerweile in den Auslagen liegen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/blick-in-die-backstube-das-geschaeft-mit-den-krapfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verrät ein Blick in die Backstuben.<\/a><BR \/><h3>\r\n3. Buntes Treiben auf den Talferwiesen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1275192_image" \/><\/div>\r\nEs ist wieder Faschingszeit. Am unsinnigen Donnerstag, dem ersten Höhepunkt dieser, kann jeder sein, wer er will. STOL-Schülerpraktikantin Claudia Nischler von der Klasse 4c des Realgymnasiums Meran hat sich <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/buntes-treiben-auf-den-talferwiesen-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf den Bozner Talferwiesen unter die Narren gemischt<\/a>. <BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Das Altschneeproblem: Warum Südtirols Berge derzeit so tückisch sind<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275195_image" \/><\/div>\r\nDie Bilanz der vergangenen Woche ist bedrückend: Elf Lawinentote im Alpenraum, darunter drei Todesopfer in Südtirol. In Sulden verloren vor einer Woche zwei finnische Freerider ihr Leben unter einer Lawine, nur wenige Tage später konnte der 18-jährige Simon Dosser aus Schenna im Gebiet der Verdinser Plattenspitze nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden. Diese Unglücke zeigen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-altschneeproblem-warum-suedtirols-berge-derzeit-so-tueckisch-sind" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie tückisch die Situation abseits der gesicherten Pisten derzeit ist – selbst dort, wo auf den ersten Blick nur wenig Schnee liegt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Gold! Brignone schreibt Märchen in Cortina<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275198_image" \/><\/div>\r\nFederica Brignone hat sich am Donnerstag im Super-G der Damen zur Olympiasiegerin gekrönt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/gold-brignone-schreibt-maerchen-in-cortina" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Italienerin schrieb damit ein Märchen der besonderen Art.<\/a>