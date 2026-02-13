<h3>\r\n1. Biathlon-Chef zum Fall Passler: „Das war respektlos!“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275744_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es ist das alles überlagernde Thema an diesem Olympia-Tag in Antholz: die Kehrtwende in der Doping-Causa um Rebecca Passler. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/italiens-biathlon-chef-das-war-respektlos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Gespräch mit SportNews ließ Italiens Biathlon-Chef Klaus Höllrigl ordentlich Dampf ab.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/paukenschlag-rebecca-passler-darf-zu-olympia" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum „Fall Passler“ lesen Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Fusion Mila-Brimi: Das sagen die zwei Direktoren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275759_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es wäre der Zusammenschluss des Jahres im Südtiroler Genossenschaftswesen: jener zwischen Bergmilch Südtirol (Mila) und Milchhof Brixen (Brimi). <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/fusion-mila-brimi-das-sagen-die-zwei-direktoren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im ausführlichen Interview sprechen wir mit den Firmenchefs Matthias Baumgartner (Bergmilch) und Martin Mair (Milchhof Brixen) über Auszahlungspreise und Marken.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. So feiern die Südtiroler Fasching<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275747_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einfach-narrisch-das-sind-die-schoensten-faschinsgfotos-der-stol-leser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Faschingsnarren wirbeln wieder durch Südtirol! Auch am Unsinnigen Donnerstag sind unsere Leserinnen und Leser in die verschiedensten Kostüme geschlüpft und haben uns ihre schönsten Faschingsfotos zugeschickt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Panne bei Organtransport: Unterlagen und Kühlbox beschlagnahmt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275762_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie berichtet beschäftigt eine mutmaßliche Panne beim Transport eines Spenderherzens aus Südtirol nach Kampanien die Staatsanwaltschaft von Neapel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/panne-bei-organtransport-unterlagen-und-kuehlbox-beschlagnahmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Während diese die Namen von sechs Personen ins Ermittlungsregister eingetragen hat, haben die Carabinieri der Sondereinheit NAS laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa nun neben der gesamten Dokumentation zu dem Fall auch die Transportbox beschlagnahmt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Opernball: Was war mit Sharon Stone los?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1275750_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Broadway-Feeling am Wiener Opernball: Von „The Carousel Waltz“ bis hin zur „West Side Story“, die Eröffnung des Fests beschritt am Donnerstagabend Neuland. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/broadway-feeling-mit-schrecksekunde-am-opernball" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Den 5.500 Besucherinnen und Besuchern dürfte das Experiment gefallen haben, besonders das Ballett wurde vom Publikum gefeiert. Die US-Schauspielerin Sharon Stone sorgte indes für eine kleine Schrecksekunde.<\/a>