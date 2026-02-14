<h3>\r\n1. Au weh! Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1276167_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/au-weh-wierers-voellig-verkorkster-tag-in-antholz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Olympischen Spiele in Antholz sind die große Abschiedsshow von Dorothea Wierer. Doch am Samstag leistete sich Italiens beste Biathletin der Geschichte einen schmerzhaften Ausrutscher.<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/spezial\/olympia-2026-milano-cortina" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Berichte, alle Ergebnisse und alle Hintergründe zu Olympia finden Sie hier.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. So viel Geld gibt es für eine Medaille<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1276170_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/so-viel-geld-gibt-es-fuer-eine-medaille" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für Südtirols Athleten hat es bei Olympia bereits siebenmal Edelmetall geregnet. Ein großer sportlicher Erfolg – und durchaus auch ein finanzieller. Doch wie viel sind Gold, Silber und Bronze tatsächlich wert?<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Valentinstag: Ritual der Liebe – oder Stressprobe für Paare?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1276173_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/valentinstag-ritual-der-liebe-oder-stressprobe-fuer-paare" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Blumen, Dinner, Erwartungen – am 14. Februar soll alles stimmen. Doch ausgerechnet an diesem Tag geraten Beziehungen häufiger unter Druck. Warum der Valentinstag weniger über Liebe verrät als über Erwartungen – und weshalb er für stabile Partnerschaften oft überraschend unwichtig ist.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. „Mir sein mir“ reicht nicht mehr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1276176_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/mir-sein-mir-reicht-nicht-mehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Wir Südtiroler verharren gerne im ,Mir sein mir'-Denken und im Motto: ,Mir hoben des olm so gemocht und werden des olm so mochen.' Das wird nicht mehr funktionieren.“ Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Nawalnys Witwe: So starb mein Mann im russischen Straflager<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1276179_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neue Untersuchungsergebnisse haben am heutigen Samstag ans Licht gebracht: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nawalnys-witwe-so-starb-mein-mann-im-russischen-straflager" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny soll von Moskau mit einem Giftpfeil getötet worden sein. Seine Frau Julia Nawalnaja schildert erstmals detaillierter über die letzten Stunden ihres Mannes im Straflager.<\/a>