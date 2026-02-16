<h3>\r\n1. Eingewickeltes Tier im Eisack: Wolf oder Hund? Tier identifiziert<\/h3>Nachdem am Sonntag ein eingewickeltes, zunächst unbestimmtes Tier tot aus dem Eisack in Bozen geborgen wurde, konnte es nun identifiziert werden: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-bergung-von-eingewickeltem-objekt-aus-eisack-tier-identifiziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es handelt sich um einen Hund.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277091_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Im Antholzer Olympia-Schnee: Rebecca Passler ist zurück<\/h3>Ein Lichtblick in der Antholzer Wintersonne: Rebecca Passler hat die olympische Bühne betreten und unter großem Medieninteresse ihre erste Trainingseinheit absolviert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/im-antholzer-olympia-schnee-rebecca-passler-ist-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für einen Einsatz bei den Winterspielen wird es aber wohl dennoch nicht reichen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277094_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Milchbauer in Bozen: Hoch über der Stadt, aber mitten im Leben<\/h3>Früher gehörte die Landwirtschaft – auch in Städten – zum Alltag. Heute ist sie dort zur Ausnahme geworden. In der 106.000-Einwohner-Stadt Bozen, in der Industrie, Handel und Tourismus dominieren, gibt es nur noch wenige Milchbauern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/milchbauer-in-bozen-hoch-ueber-der-stadt-aber-mitten-im-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einer von ihnen ist Heinrich Zelger aus Kohlern.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277097_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Herztransport von Südtirol nach Neapel wirft neue Fragen auf<\/h3>Im Rahmen der Ermittlungen rund um das Spenderherz aus Südtirol, das für ein Kind in Neapel bestimmt war, stehen schwerwiegende Vorwürfe im Raum: Angeblich soll sich das Ärzteteam aus Kampanien auf den Weg nach Bozen gemacht haben, ohne sich um eine spezielle Transportbox und das nötige Zubehör zu kümmern, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/herztransport-von-suedtirol-nach-neapel-wirft-neue-fragen-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">um das Organ sachgemäß zu konservieren.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277100_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Slalom-Gold: Loic Meillard krönt seine Karriere<\/h3>Nach einem kuriosen ersten Lauf waren die Bedingungen im zweiten Lauf des Olympia-Slaloms der Herren in Bormio deutlich fairer – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/slalom-gold-loic-meillard-kroent-seine-karriere" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und am Ende jubelte Loic Meillard.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277103_image" \/><\/div>\r\n