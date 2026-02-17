<h3>\r\n1.Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler<\/h3>Seit Dienstagmittag ist es fix: Rebecca Passler wird bei Olympia zuhause in Antholz kein Rennen bestreiten. Die Staffel findet ohne sie statt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/entscheidung-steht-kein-olympia-einsatz-fuer-passler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sofern es nicht zu einer unverhofften Kehrtwende kommt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277616_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Panne bei Herztransplantation: Junge in kritischem Zustand – Experten beraten<\/h3>\r\nAm morgigen Mittwoch beraten im Monaldi-Krankenhaus in Neapel Spezialisten aus ganz Italien darüber, ob dem zweijährigen Jungen, der sich seit zwei Monaten nach der Transplantation eines beschädigten Herzens in äußerst kritischem Zustand befindet, ein neues Herz eingesetzt werden kann. Bis zu dieser Entscheidung <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/panne-bei-herztransplantation-junge-in-kritischem-zustand-experten-beraten" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> bleibt das Kind auf der Warteliste für eine Transplantation.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277619_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.VIDEO | Wohnungsbrand in Meran: Fünf Verletzte – Zusätzlich noch Brandstiftung<\/h3>Einsatzreiche Nacht in Meran: Ein Feuer im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in der Alpinistraße hat kurz nach Mitternacht einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Fünf Personen – darunter ein Kind – mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, das Wohngebäude wurde kurzfristig evakuiert. Nur kurze Zeit später folgte der nächste Alarm: Ein Mann hatte an zwei Wohnungstüren in der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wohnungsbrand-meran-fuenf-menschen-in-der-nacht-ins-krankenhaus-gebracht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Goethestraße Feuer gelegt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277622_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Trentino: 37 Schlittenhunde aus qualvoller Haltung befreit<\/h3>37 Huskys sind am Samstag im Trentino beschlagnahmt worden. Die Tiere sollen unter nicht artgerechten Bedingungen gehalten worden sein. Ein Tierschutzverein hatte die Behörden darauf aufmerksam gemacht <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tierquaelerei-im-trentino-37-schlittenhunde-misshandelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und den entscheidenden Hinweis geliefert.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277625_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Nach brutalem Angriff in Meran: Täter identifiziert<\/h3>Gute Nachrichten von der Meraner Ortspolizei zum Angriff auf einen 25-jährigen, gebürtigen Meraner am späten Abend des Unsinnigen Donnerstags in der Sparkassenstraße: Die Täter und Begleiter wurden identifiziert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-brutalem-angriff-in-meran-taeter-identifiziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277628_image" \/><\/div>\r\n