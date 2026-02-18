<h3>\r\n1. Stauder: „Schnell still sein, bevor es noch peinlicher wird“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1278171_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Diskussion rund um eine Aktion der Südtiroler Schützen reißt nicht ab. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/stauder-schnell-aufhoeren-bevor-es-noch-peinlicher-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Beginn der olympischen Spiele weisen die Schützen mit Plakaten und Fahnen sowie dem Schriftzug „TIROL“ auf die „Geschichte und Identität Südtirols“ hin. Das hat bei manchen Politikern zu Missmut geführt. Nun reagiert auch SVP-Landessekretär Harald Stauder.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Experten: Zweite Herztransplantation für Kind in Neapel vorerst nicht möglich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1278198_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schlechte Nachrichten aus Neapel: Das Expertengremium im Monaldi-Krankenhaus hat laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa eine erneute Herztransplantation bei dem zweieinhalbjährigen Jungen vorerst nicht befürwortet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/experten-zweite-herztransplantation-fuer-kind-in-neapel-vorerst-nicht-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dem Kind war im Dezember ein Spenderherz eingesetzt worden, das sich als beschädigt erwies.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Shiffrins Machtdemonstration und ein Drama<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1278174_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/shiffrins-machtdemonstration-und-ein-drama" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mikaela Shiffrin hat sich am Mittwoch in Cortina d'Ampezzo zur Slalom-Olympiasiegerin gekürt – und das mit einer Machtdemonstration.<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/spezial\/olympia-2026-milano-cortina" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Ergebnisse, Hintergründe und Analysen zu Olympia finden Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Zwischen Aufklärung und Abzocke: So erkennen Sie seriöse Finanz-Influencer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1278201_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In den letzten Jahren haben sogenannte Finanz-Influencer oder „Finfluencer“ die digitale Finanzwelt erobert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/zwischen-aufklaerung-und-abzocke-so-erkennen-sie-serioese-finanz-influencer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ob auf TikTok, Instagram, YouTube oder X – kurze Videos, eingängige Grafiken und verständlich verpackte Finanzbasics erreichen vor allem junge Zielgruppen. Doch wie seriös ist dieser Trend wirklich? Und welchen Einfluss haben diese digitalen Ratgeber auf das Finanzverhalten der Menschen?<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Häusliche Gewalt: Gesuchter Straftäter in Meran verhaftet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1278177_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haeusliche-gewalt-gesuchter-straftaeter-in-meran-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er misshandelte Familienmitglieder und wurde nun zur Rechenschaft gezogen: Die Beamten der Staatspolizei haben am Montag in Meran einen Haftbefehl gegen einen 41-jährigen Mann aus Marokko vollstreckt.<\/a>