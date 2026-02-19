<h3>\r\n1. „Glatte Straßen fast wie Blitzeis“ – Südtirols Feuerwehren im Dauereinsatz“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279023_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bereits zu über 50 Einsätzen wurden die Freiwilligen Feuerwehren des Landes seit dem heutigen Donnerstagmorgen alarmiert: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/glatte-strassen-fast-wie-blitzeis-feuerwehr-im-dauereinsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Grund dafür ist ein Mittelmeertief, das nicht nur für anhaltenden Schneefall, sondern auch für mächtig Chaos auf Südtirols Straßen sorgt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. „Ein absoluter Ausnahmefall in der Transplantationsmedizin“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279026_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Schicksal des Jungen in Neapel, dessen Spenderherz aus Südtirol in unbrauchbarem Zustand angekommen ist, hat weit über Italien hinaus Betroffenheit ausgelöst. Dr. Stephan Eschertzhuber, Primar am LKH Hall und Vorsitzender des Transplantationsbeirates des Österreichischen Bundesinstitutes für Gesundheitswesen, sagt im Interview mit STOL: „Ein absoluter Ausnahmefall in der Transplantationsmedizin“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-absoluter-ausnahmefall-in-der-transplantationsmedizin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er gehe davon aus, dass die Kollegen in Bozen keine Schuld in dieser Causa trifft.<\/a><BR \/><h3>\r\n3. Platz 4! Südtirols Kombinierer zeigen ein Spektakel<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279029_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Was war das bitte für ein spektakuläres Langlaufrennen? Südtirols Nordische Kombinierer, Samuel Costa und Aaron Kostner, haben im olympischen Teamsprint wieder einmal gezeigt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/platz-4-suedtirols-kombinierer-zeigen-ein-spektakel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo ihre Stärken liegen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/spezial\/olympia-2026-milano-cortina" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Ergebnisse, Hintergründe und Analysen zu Olympia finden Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Leichenfund nahe Blumau: Toter gibt bis heute Rätsel auf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279032_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Streifzug durchs Archiv: Was hat uns Südtiroler in den vergangenen Jahren beschäftigt und bewegt? Wir holen die spannendsten Geschichten von damals zurück. Heute geht es um eine männliche Leiche, die vor 15 Jahren zwischen Kardaun und Blumau (Gemeindegebiet Völs) gefunden wurden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leichenfund-nahe-blumau-toter-mann-gibt-bis-heute-raetsel-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bis heute gibt der Fall Rätsel auf.<\/a><BR \/><h3>\r\n5. Epstein-Skandal: Polizei nimmt Ex-Prinzen Andrew fest<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279035_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die britische Polizei laut Medien am Donnerstag den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Dem Bruder von König Charles III. werde Fehlverhalten im Amt vorgeworfen, berichtete der Sender BBC. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/epstein-skandal-polizei-nimmt-ex-prinzen-andrew-fest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine offizielle Bestätigung der Polizei oder des Buckingham-Palastes lag zunächst nicht vor.<\/a>