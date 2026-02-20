<h3>\r\n1. Sicherheitsmängel: Tanzlokal in Gargazon muss für 7 Tage schließen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279182_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Pyrotechnik in der Küche und verstellte Notausgänge: Aufgrund von schwerwiegenden Sicherheitsmängeln wurde die vorübergehende <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sicherheitsmaengel-tanzlokal-in-gargazon-muss-fuer-7-tage-schliessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schließung eines Tanzlokals in Gargazon verfügt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Tod im Einkaufszentrum: Bozner (40) saß stundenlang leblos am Restaurant-Tisch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227399_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Stundenlang tot an einem Tisch auf der Terrasse des Einkaufszentrums „Twenty“: Die makabre Entdeckung soll am Mittwoch eine junge Frau gemacht haben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sicherheitsmaengel-tanzlokal-in-gargazon-muss-fuer-7-tage-schliessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die auf den etwa 40-jährigen Bozner aufmerksam geworden war.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Entwarnung bei Giacomel: Es geht ihm gut<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279557_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tausende Fans hielten am Freitag in Antholz den Atem an, als Tommaso Giacomel mitten im Olympia-Rennen von der Bildfläche verschwand. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/entwarnung-bei-giacomel-es-geht-ihm-gut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt gibt es eine erste Rückmeldung von den Ärzten.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/spezial\/olympia-2026-milano-cortina" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Ergebnisse, Hintergründe und Analysen zu Olympia finden Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Zum Falschparken verleitet: Skigebiet will betroffene Lenker entschädigen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279560_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein kurioser Vorfall ereignete sich am Sonntag im Skigebiet bei Folgaria im Trentino: Wegen der rekordverdächtigen Besucherzahlen waren alle Parkplätze belegt. Das Personal, das die Lenker auf die Parkplätze leitet, wies sie daraufhin an, am Straßenrand zu parken. Für die betroffenen Lenker gab es vor der Heimfahrt dann die böse Überraschung: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zum-falschparken-verleitet-skigebiet-will-betroffene-lenker-entschaedigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle am Straßenrand stehenden Pkw hatten einen Strafzettel auf der Windschutzscheibe.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Ehrenzeichen des Landes Tirol: Südtiroler Preisträger in Innsbruck geehrt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1279563_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für ihr herausragendes Wirken zum Wohle des Landes haben der Nordtiroler Landeshauptmann Anton Mattle und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher heute elf Persönlichkeiten aus Tirol und Südtirol mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ehrenzeichen-des-landes-tirol-suedtiroler-preistraeger-in-innsbruck-geehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aus Südtirol erhielten die Universitätspräsidentin Ulrike Tappeiner, der diözesane Familienseelsorger Toni Fiung sowie der Künstler Gotthard Bonell die hohe Landesauszeichnung.<\/a>