<h3>\r\n1. Nach gescheiterter Herztransplantation: Zweijähriger Bub gestorben<\/h3>Das schwer herzkranke Kind, das nach einer fehlgeschlagenen Herztransplantation im Monaldi-Krankenhaus in Neapel behandelt worden war, ist verstorben. Der Bub hatte seit dem 23. Dezember auf der Intensivstation gelegen und war zuletzt ausschließlich durch eine ECMO-Maschine, eine künstliche Herz-Lungen-Unterstützung, am Leben gehalten worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-gescheiterter-herztransplantation-zweijaehriger-bub-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Über Wochen befand er sich im Koma, sein Zustand galt als äußerst kritisch.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279845_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Zum Abschied: Dorothea Wierer bärenstark<\/h3>Die Olympischen Spiele in Antholz sind vorbei: Im abschließenden Wettkampf am Samstag, dem Massenstart der Damen, hat gleichzeitig Dorothea Wierer ihr letztes Rennen bestritten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/zum-abschied-dorothea-wierer-baerenstark" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei zeigte die 35-Jährige noch einmal ihr ganzes Können.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279848_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Trentino: Bär tötet die Esel Tonino und Gilberto mitten im Dorfzentrum<\/h3>Seit Donnerstag herrscht Aufruhr in dem kleinen Dorf Garniga, nachdem am frühen Morgen zwei Esel einem Bären zum Opfer gefallen sind – mitten im Dorfzentrum. „Für viele mögen es nur zwei Esel sein, aber für mich waren es zwei kleine Prinzen. Ich habe sie sehr geliebt“, berichtet der Bauer Guido Zanotelli. Der Bär schlug trotz Herdenschutzmaßnahmen zu. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-baer-toetet-die-esel-tonino-und-gilberto-mitten-im-dorfzentrum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Ich liebe alle Tiere, aber etwas funktioniert hier nicht. Es ist beängstigend“, zeigt sich der Bauer besorgt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279851_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Disco in Gargazon dicht – Taschler: „Meines Erachtens etwas überreagiert“<\/h3>Verstellte Fluchtwege, unbeleuchtete Notausgänge und überall Faschingsdeko aus Papier – die Carabinieri von Burgstall haben eingegriffen, um mögliche schlimme Folgen zu verhindern. In einer Diskothek in Gargazon wurden angeblich schwerwiegende Brandschutzmängel festgestellt; <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/disco-in-gargazon-dicht-taschler-meines-erachtens-etwas-ueberreagiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Quästor Giuseppe Ferrari ordnete die Schließung des Lokals für sieben Tage an.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279854_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. In Palermo: Dieses Ergebnis hat der FCS nicht verdient<\/h3>Der Erfolgslauf des FC Südtirol ist gestoppt: Nach sieben Punktgewinnen in Folge musste der FCS in der Serie B wieder einmal eine Niederlage hinnehmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/in-palermo-dieses-ergebnis-hat-der-fcs-nicht-verdient" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In Palermo enttäuschten die Weiß-Roten jedoch keineswegs.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279857_image" \/><\/div>\r\n