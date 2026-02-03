<h3>\r\n1.Ohne Passler: Italien verzichtet auf Olympia-Platz<\/h3>Die Doping-Causa um Rebecca Passler schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung in Italiens Biathlon-Nationalmannschaft: Sie reist mit einem reduzierten Aufgebot nach Antholz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/passler-aus-trifft-italien-ihr-olympia-platz-bleibt-leer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270146_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Tod einer Urlauberin: Was wir über die letzten Stunden von Sabine Rockel wissen<\/h3>Wie berichtet, war Sabine Rockel mit einer Gruppe aus Berlin nach Wolkenstein gekommen. Innerhalb weniger Tage wurde die Urlauberin gleich zweimal als vermisst gemeldet – erstmals am Montag. Dienstagfrüh endete die Suche mit der Auffindung der Vermissten – es schien wie ein Wunder, dass sie die eiskalte Nacht überlebt hatte. Doch schon am Mittwoch <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-einer-urlauberin-was-wir-ueber-die-letzten-stunden-von-sabine-rockel-wissen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">war die 64-Jährige erneut verschwunden...<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270149_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Villnöß: Linienbus gerät ins Rutschen – Feuerwehr und Bauer eilen zu Hilfe<\/h3>Das hätte weitaus schlimmer enden können: Ein Linienbus mit mehreren Fahrgästen an Bord geriet am Dienstagnachmittag auf der Zanserstraße in St. Magdalena (Villnöß) ins Rutschen und blieb anschließend stecken. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus und barg den Bus mit Unterstützung eines einheimischen Bauern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/villnoess-linienbus-geraet-ins-rutschen-feuerwehr-und-bauer-eilen-zu-hilfe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verletzt wurde niemand, auch am Fahrzeug entstand kein Schaden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270152_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Teures Olympia-Ticket: Busfahrer lässt 11-Jährigen bei -3 Grad im Schnee zurück<\/h3>Ein Vorfall in der norditalienischen Provinz Belluno hat italienweit für Empörung gesorgt: Der elfjähriger Riccardo wurde – wie berichtet – mitten im Winter aus einem Bus gewiesen, weil er das neu eingeführte „Olympia-Ticket“ nicht bezahlen konnte. Bei -3 Grad und dichtem Schneefall musste der Schüler <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/teures-olympia-ticket-busfahrer-laesst-11-jaehrigen-bei-3-grad-im-schnee-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> sechs Kilometer zu Fuß nach Hause gehen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270155_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Lajen: Mehrere Fahrzeuge verunfallen – Ein Auto landet auf Dach im Graben<\/h3>Drei Fahrzeuge sind am späten Dienstagvormittag auf der Grödnerstraße in Lajen verunfallt – eines davon landete auf dem Dach in einem Graben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lajen-mehrere-fahrzeuge-verunfallen-ein-auto-landet-auf-dach-im-graben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270158_image" \/><\/div>\r\n