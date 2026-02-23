<h3>\r\n1. Große Trauer um Armin Schwitzer (50)<\/h3>Große Trauer herrscht im Sarntal und weit darüber hinaus um Armin Schwitzer. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-armin-schwitzer-50" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 50-Jährige war am gestrigen Sonntag bei einem Lawinenunglück bei Meran 2000 ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Missglückte Herztransplantation: Neue Vorwürfe gegen Krankenhaus in Neapel<\/h3>Der Fall des kleinen Domenico, der am Wochenende den Folgen einer missglückten Herztransplantation erlegen ist, hält Italien weiterhin in Atem. Der Anwalt der Familie erhebt neue Vorwürfe gegenüber dem Krankenhaus Monaldi in Neapel, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gescheiterte-herztransplantation-neue-vorwuerfe-gegen-krankenhaus-in-neapel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo der Bub behandelt wurde.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280448_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Frühstart des Frühlings in Südtirol: Bald bis zu 20 Grad möglich<\/h3>Der Kalender hält noch tapfer am Winter fest – doch das Wetter hat längst andere Pläne. Meteorologisch gesehen dauert der Winter zwar noch knapp eine Woche, gefühlt aber hat der Frühling schon den Fuß in der Tür. Milde Luftmassen erreichen das Land, begleitet von einem lebhaften Nordföhn, der die Temperaturen in dieser Woche auf bis zu 17 Grad steigen lässt. <a href="Temperaturen zum Dahinschmelzen: Frost d%C3%BCrfte auch f%C3%BCr die Pflanzenwelt bald Geschichte sein." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In föhnigen Lagen sind sogar knapp 20 Grad möglich.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280484_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Wer den Kredit früh zurückzahlt, kann Geld sparen<\/h3>Weil eine Bank sich geweigert hatte, Kreditkosten bei vorzeitiger Tilgung zurückzuerstatten, ist die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) vor Gericht gezogen und hat nun Recht bekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wer-den-kredit-frueh-zurueckzahlt-kann-geld-sparen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was andere Verbraucher aus diesem Urteil lernen können.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280331_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. „Eure Liebe ist schöner als jede Medaille“<\/h3>Ein letztes Mal tosender Applaus, ein letztes Mal Adrenalin pur, ein letztes Mal dieses geliebte Rennfeeling: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/eure-liebe-ist-schoener-als-jede-medaille" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dorothea Wierer ist am Wochenende zum Abschluss der Olympischen Spiele daheim in Antholz von der großen Biathlonbühne geklettert.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280490_image" \/><\/div>\r\n