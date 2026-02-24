<h3>\r\n1. Das sagt Messner zu missglückter Herztransplantation und den Vorwürfen<\/h3>Nach der missglückten Herztransplantation an dem zweijährigen Domenico in Neapel ruft Gesundheitslandesrat Hubert Messner dazu auf, die Ermittlungsergebnisse abzuwarten und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/das-sagt-messner-zur-missglueckten-herztransplantation-und-den-vorwuerfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Messner verweist auf die schwierige Situation der Familien.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281039_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Vier Jahre Abnutzungskrieg: „Russland kann nicht einfach aufhören“<\/h3>Was als Blitzkrieg geplant war, ist längst zum blutigen Stellungskrieg geworden. Nach vier Jahren der Kämpfe blicken wir auf eine erschütternde Bilanz des russischen Angriffkrieges gegen die Ukraine: Je nach Schätzung sind Hunderttausende Soldaten getötet worden; weitere Hunderttausende gelten als verwundet oder vermisst. Während Tausende ukrainische Zivilisten in einem verzweifelten vierten Kriegswinter ums Überleben kämpfen, rücken diplomatische Gespräche unter US-Vermittlung wieder in den Fokus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/vier-jahre-abnutzungskrieg-russland-kann-nicht-einfach-aufhoeren" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Doch wie nah ist ein Ende wirklich?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281042_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Zehn Tage dicht: Bar in Brixen per Dekret geschlossen<\/h3>In einer Bar in Brixen sollen sich wiederholt Personen aufgehalten haben, die bereits amtsbekannt sind. Doch damit ist nun Schluss: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zehn-tage-dicht-bar-in-brixen-per-dekret-geschlossen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari hat eine Schließung von zehn Tagen verfügt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280976_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Alcolock startet: Wer das Gerät einbauen muss und wie viel es kostet<\/h3>Ab heute ist das Alcolock nicht mehr nur eine Vorschrift „auf dem Papier“ des neuen Straßenverkehrskodex. 15 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes hat das italienische Verkehrsministerium die Liste der installierbaren Modelle, Händler und autorisierten Werkstätten veröffentlicht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alcolock-startet-wer-das-geraet-einbauen-muss-und-wie-viel-es-kostet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die operative Phase beginnt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281045_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Lindsey Vonn: „Haben mich aufgeschnitten wie ein Filet“<\/h3> Lindsey Vonn hat rund zwei Wochen nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in einem emotionalen Instagram-Video über <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/lindsey-vonn-haben-mich-aufgeschnitten-wie-ein-filet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Torturen der vergangenen Tage gesprochen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281048_image" \/><\/div>\r\n