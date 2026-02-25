<h3>\r\n1. Missglückter Herztransport: Römische Inspektoren im Krankenhaus Bozen<\/h3>Im Zusammenhang mit dem missglückten Herztransport, das dem zweijährigen Domenico aus Neapel transplantiert wurde und der in der Folge verstorben ist, sind Inspektoren des italienischen Gesundheitsministeriums am heutigen Mittwoch im Krankenhaus von Bozen eingetroffen. Ziel des Einsatzes war die Sicherstellung von Unterlagen zu dem Vorfall.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Meran: Millionen-Steuerhinterziehung in Luxus-Unterkunft aufgedeckt<\/h3>Knapp zwei Millionen Euro hat ein Bed-and-Breakfast im Raum Meran zwischen 2021 und 2024 erwirtschaftet. Aber: Am Fiskus vorbei. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-millionen-steuerhinterziehung-in-luxus-unterkunft-aufgedeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun wurde der Betrug aufgedeckt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. So viel kostet uns das „liebe“ Auto wirklich<\/h3>Mobilität hat ihren Preis – und der ist höher, als viele glauben. Neue Berechnungen zeigen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/so-viel-kostet-uns-das-liebe-auto-wirklich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie tief das eigene Auto Jahr für Jahr ins Haushaltsbudget greift.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281528_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Wenn das Handy zur Betrugsfalle wird<\/h3>Auf Josefs Handy leuchtet eine unbekannte Nummer auf. Er hebt ab. Der Anrufer gibt sich als Carabinieri-Beamte aus, möchte wissen, wie Josefs finanzielle Situation aussieht. Wo und wie viele Konten hat er? Wie viel Geld ist darauf verfügbar? Josef entscheidet sich, das Gespräch sofort zu beenden. Denn er weiß: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-das-handy-zur-betrugsfalle-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein „richtiger“ Beamter würde solche Fragen nie stellen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281531_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Baby ist da: Italiens letzter Ski-Olympiasieger strahlt<\/h3>Praktisch mit dem Ende der Olympischen Spiele durfte sich ein italienischer Ski-Held über ein ganz besonderes Highlight freuen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/italiens-letzter-ski-olympiasieger-strahlt-das-baby-ist-da" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das so gar nichts mit dem Ski-Sport zu tun hat.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281534_image" \/><\/div>\r\n