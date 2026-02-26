<h3>\r\n1. Steger: „Ich halte nichts von diesem Aufmarsch“ – So reagiert die SVP<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1273674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei Tage vor der angekündigten „Remigrations“-Demo in Bozen bezieht die SVP-Spitze unmissverständlich Stellung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/remigration-ist-deportation-svp-spitze-geschlossen-gegen-rechte-demo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Während Landeshauptmann Arno Kompatscher den Begriff als „beschönigendes Wort für Deportation“ entlarvt, warnt SVP-Obmann Dieter Steger vor einer „Vergiftung des gesellschaftlichen Miteinanders“. Gemeinsam mit Landtagspräsident Arnold Schuler rufen sie zur Verteidigung demokratischer Grundwerte auf.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Zeugen: „Chirurg sagte mehrfach, das Herz werde nicht wieder anspringen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1281897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem Tod des kleinen Domenico laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Neue Zeugenaussagen zeichnen ein dramatisches Bild der fehlgeschlagenen Herztransplantation. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-herzchirurg-sagte-mehrfach-das-organ-werde-nicht-wieder-anspringen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Demnach wurde Domenicos krankes Herz entfernt, noch bevor bestätigt war, dass das Spenderorgan aus Bozen eingetroffen war – und im Operationssaal wuchsen Zweifel, ob das transplantierte Herz überhaupt funktionieren würde.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/herz-in-picknickbox-transportiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nachdem die Staatsanwaltschaft von Neapel ein Beweissicherungsverfahren beantragt hat, muss nun der Untersuchungsrichter entscheiden, ob der Leichnam des Jungen einer Autopsie unterzogen wird. Indes wurden gestern – wie berichtet – Inspektoren des Gesundheitsministeriums im Krankenhaus Bozen vorstellig.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. ABSTIMMUNG: Wer sollte Flüchtlinge aufnehmen in Südtirol?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="459884" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen in Südtirol ist in vollem Gange: Bozen will das nicht alleine stemmen, aber auch die anderen Gemeinden scheinen nicht alle glücklich. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abstimmung-wer-sollte-fluechtlinge-aufnehmen-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und: Landesrätin Ulli Mair stellt klar: „WOBI-Wohnungen stehen für die geplante Verteilung von Flüchtlingsfamilien nicht zur Verfügung“. Wer sollte Flüchtlinge aufnehmen? Was sagen Sie?<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Alcolock-Pflicht: Und keiner weiß wie's gehen soll<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1281900_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jetzt gilt's! Werden hierzulande Fahrer mit zu hohem Blutalkoholwert angehalten, müssen sie in ihr Fahrzeug ein Alcolock-Gerät einbauen lassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alcolock-pflicht-und-keiner-weiss-wies-gehen-soll" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Dienstag sind zwei Modelle zugelassen. Das Problem aber: In der gesamten Region Trentino-Südtirol gibt es noch keine Werkstatt, die für ein Einbau ermächtigt ist.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Am Sonntag: Bahnlinie zwischen Bozen und Meran teils gesperrt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1281903_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/am-sonntag-bahnlinie-zwischen-bozen-und-meran-teils-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am kommenden Sonntag, 1. März, ist die Meraner Bahnstrecke wegen Wartungsarbeiten teilweise gesperrt.<\/a>