<h3>\r\n1. Herztransport: Inspektoren am Bozner Krankenhaus auf Wahrheitsfindung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282347_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei Tage lang prüften entsandte Inspektoren des römischen Gesundheitsministeriums im Bozner Krankenhaus die Abläufe rund um das beschädigte Spenderherz für den später verstorbenen zweijährigen Domenico aus Neapel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/herztransport-inspektoren-suchen-am-bozner-krankenhaus-nach-der-wahrheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun liegt die vollständige Dokumentation vor.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Brutale Tierquälerei in Andrian: Katze mit Pfeil getötet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282350_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Andrian hat sich ein besonders grausamer Fall von Tierquälerei ereignet: Eine Katze wurde mit einem Pfeil durchbohrt und getötet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/herztransport-inspektoren-suchen-am-bozner-krankenhaus-nach-der-wahrheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dem Täter oder der Täterin könnten nun erhebliche rechtliche Konsequenzen drohen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Nach Sturz in Garmisch: Abfahrer auf Intensivstation<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282320_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beim Abfahrtstraining in Garmisch hat sich ein schwerer Sturz ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/nach-sturz-in-garmisch-abfahrer-auf-intensivstation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der betroffene Skifahrer liegt auf der Intensivstation.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Wenn Sammeln krank macht: Was hinter dem Messie-Syndrom steckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1281798_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hinter Wohnungstüren, die kaum noch geöffnet werden können, verbirgt sich oft mehr als bloße Unordnung. Ab wann wird krankhaftes Sammeln zur psychischen Störung – und warum erkennen Betroffene das Problem oft selbst nicht? Dr. Roger Pycha, Primar des Psychiatrischen Dienstes in Brixen, erklärt, was hinter dem Messie-Syndrom steckt, welche neuen Diagnosekriterien kommen und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-sammeln-krank-macht-was-hinter-dem-messie-syndrom-steckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">warum Aufräumen allein keine Lösung ist.<\/a><BR \/><h3>\r\n5. So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282332_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Südtirol zeigt sich das Wetter derzeit frühlingshaft sonnig und mild. „Wir liegen aktuell 5 Grad über den langjährigen Durchschnittswerten“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. Wie geht es am Wochenende weiter? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol-29" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr.<\/a>