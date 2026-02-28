<h3>\r\n1. „Remigration“: Deutlich weniger Demonstranten als erwartet – Breite Front gegen Rechts<\/h3>Einige Hundert Menschen haben am Samstag an der umstrittenen Demonstration des Komitees „Remigrazione e Riconquista“ im Umfeld der rechtsextremen Bewegung CasaPound in Bozen teilgenommen. Sehr viel mehr Andrang gab es bei der Gegendemonstration im Berloffapark. Tausende zogen mit lauter Musik, bunten Fahnen und antifaschistischen Sprechchören durch die Landeshauptstadt um ein starkes Zeichen gegen Rechts zu setzen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/remigrations-demo-gestartet-deutlich-weniger-teilnehmer-als-erwartet" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="2lYB9nF6"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\n2. Israel und USA greifen Iran an<\/h3>Israel hat nach eigenen Angaben am Samstagmorgen einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen. „Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen“, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Laut israelischen Verteidigungskreisen war das Vorgehen mit den USA abgestimmt. Es sei monatelang vorbereitet worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Iran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282704_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Staat legt wieder Anleihe für Kleinsparer auf<\/h3>Italien macht Kleinsparern wieder ein Anleihen-Angebot: Kommende Woche kann der neue BTP Valore mit Fälligkeit 10. März 2032 gezeichnet werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/staat-legt-wieder-anleihe-fuer-kleinsparer-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282707_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Auch gegen Venezia: Der FCS als Favoritenschreck<\/h3>Der FC Südtirol hat seine starke Form auch im Heimspiel gegen Venezia unter Beweis gestellt. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/fussball\/italien\/serie-b\/auch-gegen-venezia-der-fcs-als-favoritenschreck" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Die Weiß-Roten knöpften dem Tabellenführer ein Remis ab.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282710_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Seltene Krankheiten: Vielfach ein steiniger Weg bis zur richtigen Diagnose<\/h3>Der Welttag der Seltenen Krankheiten am 28. Februar bietet die Möglichkeit, auf das Los und die Anliegen von Betroffenen aufmerksam zu machen. Aufklärung ist wichtiger denn je – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/seltene-krankheiten-vielfach-ein-steiniger-weg-bis-zur-richtigen-diagnose" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282713_image" \/><\/div>