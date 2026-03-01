<h3>\r\n1. Nach Angriffen in Nahost: Tausende Menschen an Flughäfen gestrandet <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282965_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten kommt der Luftverkehr in großen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Zahlreiche Lufträume wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen, Tausende Reisende saßen fest oder mussten umgeleitet werden. Nach Angaben der Plattform Flightradar24 wurden an sieben großen Flughäfen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-angriffen-in-nahost-tausende-menschen-an-flughaefen-gestrandet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr als 3.400 Flüge gestrichen – darunter in Dubai, Abu Dhabi und Doha.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Dubai: Trentiner Familie sah Hotelzimmer-Decke einstürzen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282968_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Auswirkungen des Krieges im Iran sind längst auch in Dubai zu spüren – berichtet wird von Explosionen am Himmel, Abwehrsystemen und gestrichenen Flügen. Besonders dramatisch ist die Situation für eine Familie aus Mezzocorona, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nahost-konflikt-trentiner-familie-sah-hotelzimmer-decke-einstuerzen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die in den vergangenen Tagen im Luxushotel Fairmont The Palm untergebracht war. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Passler bricht ihr Schweigen: „War am Boden zerstört“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282971_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Hinter Rebecca Passler liegen schwierige Wochen. Nun hat die Biathletin aus Antholz ihr Schweigen gebrochen und einen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/passler-bricht-ihr-schweigen-war-am-boden-zerstoert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben.<\/a><BR \/><h3>\r\n4. Wie Roman Pichler auf dem Jakobsweg seine wahre Berufung fand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282974_image" \/><\/div>\r\nDer Jakobsweg markierte für Roman Pichler einen Neuanfang. Nach rund 1.600 Kilometern und drei Monaten Wandern fasste der diplomierte Architekt 2010 einen Entschluss: Gesangsunterricht. Seit 2015 steht er hauptberuflich als Tenor auf der Bühne. Freizeit bedeutet für den gebürtigen Brixner vor allem Familie. Oft sind Brettspiele angesagt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/wie-roman-pichler-auf-dem-jakobsweg-seine-wahre-berufung-fand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Überdies hat er ein sehr spezielles „Hobby“. <\/a><BR \/><h3>\r\n5. Gsieser Talstraße: Pkw überschlägt sich – Fünf Verletzte <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1282977_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fünf Verletzte, alle aus dem Pustertal, davon zwei Kinder, forderte am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall auf <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gsieser-talstrasse-pkw-ueberschlaegt-sich-fuenf-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Gsieser Talstraße. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/>.