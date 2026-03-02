<h3>\r\n1. Iran-Krieg: Wer greift wo an und warum?<\/h3>Die Angriffe Israels und der USA lösen eine Kettenreaktion im Nahen Osten aus. Iran hat zu Gegenangriffen ausgeholt, die nicht nur Israel treffen. Sorgen, dass der Krieg sich auf die ganze Region ausweiten könnte, scheinen sich immer mehr zu bestätigen. Wer greift wo an und warum? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/iran-krieg-wer-greift-wo-an-und-warum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Überblick.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283442_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Bozen: Kokain und Haschisch bei Kinderspielplatz versteckt<\/h3>Dort, wo tagsüber Kinder spielen, waren die Drogen versteckt: Über ein Kilogramm Drogen haben die Beamten der Finanzpolizei in den vergangenen Tagen in Bozen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-kokain-und-haschisch-auf-dem-kinderspielplatz-versteckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Bereich der Talferwiesen sowie entlang des Eisackufers, sichergestellt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283445_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Südtiroler sitzen im Kriegsgebiet fest: „Wollen einfach nur weg“<\/h3>Nach den Luftangriffen der USA und Israels schlägt der Iran mit Attacken auf die Staaten am Persischen Golf zurück. Mitten drin im neuen Kriegsschauplatz: Auch Südtiroler, die nach der Schließung der Flughäfen aktuell von dort nicht mehr wegkommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erst-die-sirene-dann-die-explosionen-suedtiroler-sitzen-im-kriegsgebiet-fest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut Informationen von STOL erhielten Südtiroler Reisende in Doha heute Morgen per Handy eine Mitteilung, wonach sie sich an einem sicheren Ort aufhalten und diesen vorerst nicht verlassen sollen. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283448_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Wolf springt Frau (62) in Wohnnähe an<\/h3>Eine 62-jährige Frau aus dem Trentiner Val di Rabbi ist überzeugt: Das Tier, das sie am Freitagnachmittag in der Nähe ihres Hauses angegriffen hat, war ein Wolf. Er soll sie, so berichtete der Sohn, angesprungen und zu Boden gerissen haben. Dabei riss das Tier der Frau die Hose fast vollständig auf, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wolf-springt-frau-62-in-wohnnaehe-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„wohl mit den Krallen, wie es die Spuren an ihrem Bein vermuten lassen“.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283451_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Pikante Debatte: „Alcaraz sollte mehr Geld als Sinner kriegen“<\/h3>In dieser Woche kehrt Jannik Sinner beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells auf die Tennisbühne zurück. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/pikante-debatte-alcaraz-soll-mehr-geld-als-sinner-kriegen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zuvor entbrannte um den Sextner Superstar und seinen Rivalen Carlos Alcaraz eine pikante Debatte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283454_image" \/><\/div>\r\n