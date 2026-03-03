<h3>\r\n1. Achammer rügt Galateo: „Unwürdig für einen Landeshauptmannstellvertreter“<\/h3>Die Südtiroler Landesregierung kommt nach den Demonstrationen am Samstag in Bozen nicht zur Ruhe. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/achammer-gegen-galateo-eines-landeshauptmannstellvertreters-unwuerdig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun kracht es zwischen zwei hochrangigen Regierungsvertretern.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Immer wieder fallen Züge aus – und der Ärger darüber ist groß<\/h3>Zugreisende werden derzeit auf eine harte Geduldsprobe gestellt: Mehrere Züge sind allein gestern in Südtirol gestrichen worden. Bereits am Freitagabend war es auf der Linie Bozen-Meran zu Ausfällen gekommen. Besonders ärgerlich dabei: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/immer-wieder-fallen-zuege-aus-und-der-aerger-darueber-ist-gross" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Via Lautsprecher wurden die Bürger mancherorts permanent falsch informiert.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283874_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. VIDEO: MeBo: Auto von Stein getroffen<\/h3>Dramatischer Vorfall am Montagabend gegen 17.45 Uhr auf der Nordspur der Schnellstraße MeBo. Ein Unbekannter hat von der Brücke nördlich des Bahnhofs Terlan einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/mebo-auto-von-stein-getroffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Windschutzscheibe wurde zerstört, die beiden geschockten Fahrzeuginsassen wurden von den Splittern leicht an den Händen verletzt. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283877_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4.„Wurde als Zwölfjähriger von Priester sexuell belästigt“<\/h3>Die Vorfälle, die einem heute 49-jährigen Südtiroler in seiner Kindheit widerfahren sein sollen, beschäftigen ihn noch heute. Über zwei Jahre hinweg wurde Martin (Name von der Redaktion geändert) mehrmals von einem Priester sexuell belästigt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wurde-als-zwoelfjaehriger-von-priester-sexuell-belaestigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie er kürzlich im Rahmen einer Veranstaltung des Betroffenennetzwerks „Rete L'Abuso“ erzählte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283880_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Laut Rotem Halbmond 800 Tote im Iran – Teheran warnt Europa vor Kriegseintritt<\/h3>Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Angriffen nach Angaben des Roten Halbmonds mindestens 787 Menschen ums Leben gekommen. Die Hilfsorganisation berichtete auf Telegram von Attacken in 153 Städten. Indes warnte Teheran Europa vor einem Kriegseintritt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/laut-rotem-halbmond-fast-800-tote-im-iran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die IAEA meldete Schäden an Eingängen zur Urananreicherungsanlage Natanz.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283883_image" \/><\/div>\r\n