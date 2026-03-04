<h3>\r\n1. Tausende nehmen Abschied vom kleinen Domenico<\/h3>Tausende Menschen haben am Mittwoch im Dom von Nola bei Neapel Abschied von dem kleinen Domenico Caliendo genommen, dem zweijährigen Buben, der die Transplantation eines beschädigten Spenderherzens nicht überlebte. Der Sarg des Kindes wurde vor der Beerdigung im Dom von Nola aufgebahrt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abschied-vom-kleinen-domenico" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Unter den mehreren Tausend Trauergästen waren viele Eltern mit kleinen Kindern, die weiße Blumen in den Händen hielten.<\/a><h3>\r\n2. Südtiroler Journalist Teseo La Marca über den Krieg in Nahost: „Das Regime steht mit dem Rücken zur Wand“<\/h3>Am Wochenende fielen Teile der iranischen Führung den massiven Luftschlägen der USA und Israels zum Opfer. Teheran antwortete mit Vergeltungsschlägen gegen US-Stützpunkte und die strategisch wichtigen Golfstaaten, was die gesamte Region an den Rand eines unkontrollierbaren Flächenbrands geführt hat. Einer, der die Situation vor Ort genau einschätzen kann, ist der Südtiroler Journalist Teseo La Marca. Der gebürtige Rittner hat selbst im Iran gelebt und widmet seine journalistische Arbeit für Medien wie die NZZ oder die taz schwerpunktmäßig dem Nahen Osten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-regime-steht-mit-dem-ruecken-zur-wand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Interview analysiert er die aktuelle Lage in Teheran, die Strategie der verbliebenen Machthaber und die Chancen auf einen echten Systemwechsel.<\/a><h3>\r\n<b>3. Wahnsinn auf der MeBo: Unbekannte werfen Stein auf fahrendes Auto<\/b><\/h3>„Uns hot jemand an Stoan aufs Auto gworfn, und sel holbwegs an Stoan“: So heißt es in einem Video, das in den sozialen Medien kursiert und das einen erschreckenden Vorfall dokumentiert. Wie berichtet, wurde am Montagabend von der MeBo-Brücke bei Terlan ein Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wahnsinn-auf-der-mebo-unbekannte-werfen-stein-auf-fahrendes-auto" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben mit den beiden Betroffenen – Michael und Max – und mit dem Terlaner Bürgermeister Hans Zelger über die Wahnsinns-Attacke gesprochen.<\/a><h3>\r\n4. Welsberg: Mann klemmt sich bei Arbeiten Teil der Hand ab<\/h3>In Welsberg ist es am Mittwochvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/welsberg-mann-bei-arbeiten-im-wald-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein junger Mann aus Rumänien wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.<\/a><h3>\r\n5. Sinner schwitzt unter der prallen Sonne<\/h3>In Kalifornien bereitet sich Jannik Sinner auf die kommenden Aufgaben vor. In Indian Wells und Miami stehen Masterturnier auf dem Programm, bei denen der Südtiroler auf den Punkt in Form sein will. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-schwitzt-unter-der-prallen-sonne-die-gruende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dafür greift Sinner auf ein spezielles Training zurück.<\/a>