<h3>\r\n1. Industriezone Bozen: Chlorhaltige Substanz tritt aus – Eine Person im Spital<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1270608_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In höchster Alarmbereitschaft und in Spezialmontur rückte die Berufsfeuerwehr am heutigen Mittwochvormittag in die Bozner Industriezone aus: In einem Betrieb in der Marco-Polo-Straße war eine chlorhaltige Substanz ausgetreten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gefahrengut-einsatz-eine-person-im-spital-keine-gefahr-fuer-bevoelkerung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sofort eilten die Einsatzkräfte zu Hilfe – samt Dekontaminationsteam und in Ganzkörper-Schutzanzügen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Rollstuhl? Bitte auf den nächsten Zug warten!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1270611_image" \/><\/div>\r\nMatthias ist Rollstuhlfahrer und zusammen mit seinen Eltern gern im Land und darüber hinaus unterwegs. Oft nutzen er und seine Familie dafür die öffentlichen Verkehrsmittel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rollstuhl-bitte-auf-den-naechsten-zug-warten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch gerade das Zugfahren hat in Sachen Barrierefreiheit immer wieder böse Überraschungen parat.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Olympia-Aus in letzter Sekunde: Ski-Ass am Boden <\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1270614_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unmittelbar vor Beginn der Olympischen Spiele muss <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/olympia-aus-in-letzter-sekunde-ski-ass-am-boden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein beliebter Skifahrer seine Hiobsbotschaft hinnehmen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Russische Hackerangriffe auf Olympische Spiele<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1270617_image" \/><\/div>\r\nItalien hat nach Angaben von Außenminister Antonio Tajani mehrere Cyberangriffe auf Einrichtungen des Außenministeriums sowie auf Infrastruktur im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen in Mailand\/Cortina d'Ampezzo abgewehrt. Ziel der Angriffe seien Internetseiten der Olympischen Winterspiele sowie Hotels in Cortina gewesen, sagt Tajani. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/russische-hackerangriffe-auf-olympische-spiele" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Es habe sich um Cyberattacken „russischer Herkunft“ gehandelt.<\/a><BR \/><h3>\r\n5. Dopingfall Passler: Auch ihr Freund leidet mit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1270620_image" \/><\/div>\r\nEs ist das Thema Nummer 1 in Südtirol: Rebecca Passler wurde unmittelbar vor Beginn der Olympischen Spiele positiv auf Doping getestet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/dopingfall-passler-auch-ihr-freund-leidet-mit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch ihr Freund leidet mit.<\/a>