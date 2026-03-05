<h3>\r\n1. Razzia im Weinsektor: 2,5 Millionen Liter falscher Herkunftswein beschlagnahmt<\/h3>Die Finanzpolizei hat im Rahmen einer italienweiten Kontrollaktion 2,5 Millionen Liter Wein mit gefälschter Herkunftsangabe im Wert von rund vier Millionen Euro sichergestellt. Gegen 24 Personen wurde Anzeige erstattet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/razzia-im-weinsektor-25-millionen-liter-falscher-herkunftswein-beschlagnahmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ermittlungen deckten außerdem Steuerverstöße und Unregelmäßigkeiten in der Lieferkette auf.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284678_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Tote Frühchen: Gutachter werfen brisante Frage auf<\/h3>Wurden alle Vorbeugemaßnahmen ausgeschöpft, um die kleinen Patienten in der Neugeborenen-Intensivstation des Bozner Spitals vor dem Bakterium zu schützen, mit dem im August 2025 zwei Frühchen mit tödlichen Folgen infiziert wurden? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tote-fruehchen-gutachter-werfen-brisante-frage-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zumindest die Gutachter der Staatsanwaltschaft sollen daran Zweifel hegen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284681_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Wie viele Todesopfer forderte der Iran-Krieg bisher?<\/h3>Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar sind im Nahen Osten zahlreiche Menschen getötet worden. Der Konflikt weitete sich wegen der mit dem Iran verbundenen Hisbollah auf den Libanon aus. Auch Golfstaaten, in denen es US-Militärbasen gibt, sind betroffen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wie-viele-todesopfer-forderte-der-krieg-in-nahost-bisher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier eine Übersicht über die bisher gemeldeten Todesopfer nach Angaben der jeweiligen Länder mit Stand vom 5. März, dem sechsten Tag des Krieges.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284684_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Kardinal hatte Handy dabei – Brisante Details zum jüngsten Konklave enthüllt<\/h3>Zehn Monate nach Beginn des Pontifikats von Papst Leo XIV. kommen neue Details zum Konklave ans Licht, bei dem im vergangenen Mai das neue Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unvorstellbar-selbst-fuer-einen-film-details-zum-juengsten-konklave-enthuellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die streng abgeschirmte Papstwahl wurde von einer gravierenden Sicherheitslücke unterbrochen – und von mehreren kuriosen Pannen begleitet.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284687_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Wohnungen vermietet, aber keine Steuern gezahlt – Halbe Million Euro hinterzogen<\/h3>Die Finanzpolizei hat im Trentino mehrere Fälle von Steuerhinterziehung im Bereich der touristischen Vermietung aufgedeckt. Insgesamt 16 Personen sollen Wohnungen an Urlaubsgäste vermietet haben, ohne ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-wohnungen-vermietet-aber-keine-steuern-gezahlt-halbe-million-euro-hinterzogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Einige von ihnen waren den Steuerbehörden bislang völlig unbekannt, heißt es in einer Aussendung.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284690_image" \/><\/div>