<h3>\r\n1.VIDEO | Großeinsatz in St. Jakob: Holzlager in Flammen<\/h3>In St. Jakob bei Leifers ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem Lager für landwirtschaftliche Geräte ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung rückten zum Einsatz aus. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rauch-ueber-st-jakob-mehrere-wehren-bei-wohnungsbrand-im-einsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verletzt wurde niemand.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285293_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Handwerkerinnen in Südtirol: Wenn Frauen an Rollenbildern schrauben<\/h3>Ganz gleich, ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder als Hydrauliker: Immer mehr Frauen arbeiten im Handwerk. Besonders in den vergangenen Jahren hat die Zahl der Handwerkerinnen in Südtirol deutlich zugenommen. Obwohl ihre Anzahl steigt, gibt es noch immer Herausforderungen, die den Einstieg für Frauen ins Handwerk nicht immer einfach machen, weiß Petra Holzer, Landesobfrau der Frauen im Handwerk im lvh. In welchen Sparten in Südtirol die meisten Frauen arbeiten und wo die größten Hürden liegen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/handwerkerinnen-in-suedtirol-wenn-frauen-an-rollenbildern-schrauben" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> erklärt sie im Gespräch mit STOL.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285296_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Bozen: 33-Jähriger stürzt aus 9. Stock in den Tod<\/h3>Ein tragischer Vorfall hat am gestrigen Donnerstagmorgen die Bewohner der Bozner Neubruchweg erschüttert. Ein 33-jähriger Mann stürzte im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-33-jaehriger-stuerzt-aus-9-stock-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rund 30 Metern Höhe in den Tod.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285299_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Wartezeiten für Visiten: Laut Robin hat sich Situation deutlich verschlechtert<\/h3>361 Tage Wartezeit für eine nicht prioritäre Koloskopie, 291 Tage für einen Ultraschall der Schilddrüse, 194 Tage für eine urologische Visite: Der Verbraucherschutzverein Robin sieht angesichts solcher Zahlen in Sachen Wartezeiten eine „negative Trendwende“ statt Verbesserungen und konstatiert die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wartezeiten-fuer-visiten-situation-hat-sich-verschlechtert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ausweitung der „Drei-Klassen-Medizin“.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285302_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5.Steuerbetrug: Bozner Juwelier und Chalets-Inhaber im Fokus der Finanzpolizei<\/h3>Fast vier Millionen Euro nicht deklarierte Einnahmen innerhalb von fünf Jahren: Auf diese Summe beläuft sich die Steuerhinterziehung, die Finanzbeamte in Bozen bei einem heimischen Unternehmer aufgedeckt haben. Der Mann ist Inhaber einer Juwelierboutique in der Bozner Altstadt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/betrug-in-millionenhoehe-bozner-juwelier-und-chalets-inhaber-aufgeflogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sowie eines Luxus-Chalets im Pustertal.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285305_image" \/><\/div>\r\n