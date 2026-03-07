<h3>\r\n1. Nach Großbrand in Leifers: 100.000 Euro Schaden<\/h3>Rund 60 Einsatzkräfte standen am gestrigen Freitagmorgen bei einem Großbrand in einem Lager für landwirtschaftliche Geräte in St. Jakob im Einsatz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-grossbrand-in-leiferer-handwerksbetrieb-100000-euro-schaden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Obwohl bei dem Brand glücklicherweise keine Person zu Schaden kam, ist der Sachschaden enorm.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285578_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Lebensmittel verschwinden aus Supermarktlager – Zwei Anzeigen<\/h3>Die Langfinger bedienten sich direkt im Supermarktlager: Zwei Personen stehen im Verdacht, Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Lager einer bekannten Supermarktkette entwendet zu haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lebensmittel-verschwinden-aus-supermarktlager-zwei-anzeigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Carabinieri stellten bei einer Kontrolle 83 Kartons mit Waren im Wert von fast 10.000 Euro sicher, die offenbar aus dem Lager entwendet wurden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285581_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Zwischen Zapfhahn und Förderpolitik: Zwei Wirte, unterschiedliche Modelle<\/h3>Besonders in kleinen Gemeinden sind Gasthäuser mehr als nur Orte der Verpflegung. Sie sind wichtige soziale Treffpunkte. Wirtschaftlich stehen die Betreiber oft vor großen Herausforderungen. In St. Felix am Deutschnonsberg halten zwei Wirte ihre Betriebe mit viel Herzblut am Leben: Walter Weithaler (51) führt seit rund einem Jahr das Gasthaus „Rose“, Ion Roman (31) hat das Gasthaus „Laugen“ vor kurzem neu eröffnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unterschiedliche-foerderwege-ein-ziel-zwei-gastwirte-beleben-das-dorf-st-felix" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Obwohl beide Wirte im selben, kleinen Ort ein Gasthaus betreiben, haben sie Anspruch auf unterschiedliche Fördergelder.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Nach missglückter Herztransplantation: Neue Anzeige<\/h3>Bei der Bozner Staatsanwaltschaft ist eine weitere Anzeige gegen unbekannt im Zusammenhang mit einer missglückten Herztransplantation in Neapel eingegangen. „Wir leiten sie an die neapolitanischen Kollegen weiter“, erklärte gestern der Leitende Bozner Staatsanwalt Axel Bisignano. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-missglueckter-herztransplantation-neue-anzeige" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Neapel sei der Auffassung, für den Fall zuständig zu sein, da das erste einer mutmaßlichen Reihe von Versäumnissen dort passiert sei.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. FC Südtirol beendet Höhenflug mit Bruchlandung<\/h3>Gut gespielt – und dennoch nichts getroffen, nichts gewonnen. Der FC Südtirol hat im Bozner Drusus-Stadion einen ganz bitteren Nachmittag erlebt, an dessen Ende sich alle fragten: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/gerade-jetzt-fc-suedtirol-rutscht-uebel-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was wäre, wenn...<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285590_image" \/><\/div>\r\n