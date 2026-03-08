<h3>\r\n1. Häftling (24) kehrt von Arbeit nicht zurück – Dritter Ausbruch in wenigen Monaten<\/h3>Erneut sorgt eine Flucht aus dem Gefängnis in der Bozner Dantestraße für Aufsehen. Ein 24-jähriger Häftling marokkanischer Herkunft soll nach einem gerichtlich genehmigten Arbeitseinsatz nicht mehr in seine Zelle zurückgekehrt sein, berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“ in ihrer Sonntagsausgabe. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haeftling-24-kehrt-von-arbeit-nicht-zurueck-dritter-ausbruch-in-rund-einem-jahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es handelt sich bereits um den dritten Ausbruch innerhalb von einem Jahr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285851_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Tag der Frau: „Gleichstellung ist Standortpolitik“<\/h3>„Wir reden oft über Arbeitskräftemangel, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Ein entscheidender Faktor wird dabei jedoch noch zu selten als zentraler Standorthebel erkannt: echte Chancengleichheit“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/tag-der-frau-gleichstellung-ist-standortpolitik" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagen Philipp Moser und Sabine Mayr, jeweils Präsident und Direktorin des Wirtschaftsverbandes hds.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285854_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Meranerin tappt beim Vignettenkauf in Abofalle: Wie das passiert ist<\/h3>Wer eine Reise tut, kann was erzählen – und wenn es nur über den Brenner und durchs Inntal geht. Eine Negativ-Erfahrung mit Langzeitwirkung musste eine Untermaiserin (65) machen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meranerin-tappt-beim-kauf-der-vignetten-in-abofalle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die im Jänner mit ihrem Mann im Auto nach Salzburg unterwegs war.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285857_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Wilde Verfolgungsjagd mit gestohlenem Pkw – Minderjährige verursachen Unfall<\/h3>Eine spektakuläre Verfolgungsjagd, ein gestohlenes Auto und ein Unfall mit zwei verletzten Jugendlichen beschäftigen derzeit Staatsanwaltschaft und Ermittler in Südtirol. Vier Minderjährige aus dem Bozner Stadtteil Europa sollen am Freitagabend zunächst ein Fahrzeug gestohlen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wilde-verfolgungsjagd-mit-gestohlenem-pkw-minderjaehrige-verursachen-unfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und schließlich einen Verkehrsunfall verursacht haben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285860_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Paralympische Spiele: Perathoner holt Gold<\/h3>Emanuel Perathoner hat bei den Paralympics in Milano-Cortina den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/paralympische-spiele-perathoner-holt-gold" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Südtiroler dominierte den Snowboardcross der Klasse SB-LL2 von Beginn an und holte Gold.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285863_image" \/><\/div>\r\n