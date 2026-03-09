<h3>\r\n1.Bozen: Matratze fängt Feuer – 94-Jährige mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus<\/h3>Starker Rauch in einer Wohnung in Bozen hat am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine 94-jährige Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/matratze-faengt-feuer-94-jaehrige-mit-rauchgasvergiftung-ins-krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ins Krankenhaus gebracht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286244_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. „Wer für Ostern gebucht hat, kann derzeit nicht kostenlos stornieren“<\/h3>Die militärische Eskalation im Nahen Osten hat den internationalen Flugverkehr in der Region zum Stillstand gebracht. Tausende Reisende – darunter auch zahlreiche Südtiroler – saßen oder sitzen an den großen Drehkreuzen am persischen Golf fest. Martin Pichler, Präsident der Reisebüros im hds, spricht im Interview über komplizierte Rückholaktionen und weshalb <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wer-fuer-ostern-gebucht-hat-kann-derzeit-nicht-kostenlos-stornieren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">man bei Stornierungen für die Osterferien derzeit auf Granit beißt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286247_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Bozen: Mit fast drei Promille am Steuer – Berufsfahrer verursacht Unfall<\/h3>Am helllichten Tag ist ein stark alkoholisierter Lastwagenfahrer durch das Bozner Stadtzentrum gefahren – und hat dabei einen Unfall verursacht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-mit-fast-drei-promille-am-steuer-berufsfahrer-verursacht-unfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Stadtpolizei hat den Mann angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286250_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Spenderherz: Rolle von Medikament auf dem Prüfstand<\/h3>Bei der Ermittlung zur missglückten Transplantation eines Spenderherzens aus Südtirol an einen Zweijährigen in Neapel <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spenderherz-rolle-von-medikament-auf-dem-pruefstand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">soll es neue Verdachtsmomente geben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286253_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.So wird das Südtirol-Wetter in dieser Woche<\/h3>Seit einigen Tagen präsentiert sich das Wetter in Südtirol von seiner frühlingshaften Seite und sorgt für angenehm milde Temperaturen. Doch bleibt diese freundliche Witterung bestehen oder kehrt die Kälte noch einmal zurück? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-suedtirol-wetter-in-dieser-woche-2" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Ein Blick auf die kommenden Tage gibt Aufschluss.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286256_image" \/><\/div>