<h3>\r\n1.DNA-Analyse bestätigt: Thomas Grumer ist tot<\/h3>Seit gestern herrscht traurige Gewissheit: Thomas Grumer ist tot. Wie eine DNA-Analyse bestätigte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dna-analyse-bestaetigt-thomas-grumer-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">handelt es sich bei einem vor rund drei Wochen aus dem Meer vor Ibiza geborgenen Leichnam um den 42-jährigen Bozner.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286709_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Geisterfahrerunfall: Ermittler haben Handys der Carabinieri-Beamten im Visier<\/h3>Die Ermittler wollen die Handydaten der Carabinieri-Beamten auswerten, die vor Ort waren, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geisterfahrerunfall-ermittler-haben-handys-der-carabinieri-beamten-im-visier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">als Tobias Tappeiner (24) aus St. Pauls am Morgen des 15. Juni 2025 in seinem Audi die fatale Geisterfahrt in Bozen Süd begonnen hatte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286712_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Kurz & knapp: Darum geht es beim Referendum<\/h3>Am 22.\/23. März stimmen die Wahlberechtigten in Italien in einem Referendum über eine (komplexe) Justizreform ab. Chefredakteur Elmar Pichler Rolle erklärt kurz und knapp, <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/kurz-knapp-darum-geht-es-beim-referendum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">worum es bei der Abstimmung über die Trennung der Laufbahnen von Staatsanwälten und Richtern geht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="yXWW7vpp"><\/video-jw>\n\n<BR \/><h3>\r\n4. Nach Benzinpreis-Schock: Wie könnte es jetzt weitergehen?<\/h3>Der Konflikt mit dem Iran treibt die Energiepreise nach oben – und sorgt auch an den Zapfsäulen für starke Aufschläge.2,04 Euro für den Liter Diesel und 1,84 Euro für Benzin: Diese Preise werden laut aktuellen Daten des Wirtschaftsministeriums durchschnittlich in Südtirol verlangt. Unternehmen und Haushalte fragen sich: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/nach-benzinpreis-schock-wie-koennte-es-jetzt-weitergehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Stehen wir vor einer neuen Energiepreiskrise wie 2022?<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286715_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Brixen: 32-Jähriger behindert Linienbus in Albeins und wird angezeigt<\/h3>Ein 32-jähriger Mann aus Meran hat in Albeins die Fahrt eines Linienbusses behindert und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-32-jaehriger-behindert-linienbus-in-albeins-und-wird-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">damit für massive Verspätungen gesorgt<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286718_image" \/><\/div>