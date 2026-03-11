<h3>\r\n1. Gröden: Mit Bagger Zehen zerquetscht – 61-Jähriger schwer verletzt<\/h3>Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am heutigen Mittwoch in Wolkenstein\/Sëlva de Gherdëina in Gröden gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-mit-bagger-zehen-zerquetscht-61-jaehriger-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Dabei wurde ein 61-jähriger Arbeiter aus Marokko schwer verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287204_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Der böse Mann mit dem Schweizer Messer<\/h3>„Ertappt. Ich gestehe. Ich bin ein Verbrecher. Ich habe ein Messer im Rucksack. Eines von der ganz schlimmen Sorte: Die Klinge ist länger als fünf Zentimeter. Und man kann sie sogar ausklappen. Seit kurzem ist so etwas in Italien illegal. Wer damit erwischt wird, dem drohen ein bis drei Jahre Haft. Und der Führerschein ist auch weg. Keine Ahnung, wer solche Gesetze schreibt.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-boese-mann-mit-dem-schweizer-messer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von Vize-Chefredakteur Günther Heidegger.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287207_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Sogar Taschenmesser sind nun verboten: Große Aufregung um Sicherheitsdekret<\/h3>Das neue Sicherheitsdekret der römischen Regierung könnte für zehntausende Südtiroler zur Falle werden, warnt der Direktor des Jagdverbandes, Benedikt Terzer: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/sogar-taschenmesser-sind-nun-verboten-grosse-aufregung-um-sicherheitsdekret" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut Dekret ist es absolut verboten, ein Taschenmesser mitzuführen wenn die Klinge 5 Zentimeter oder länger ist und gleichzeitig einen Feststellmechanismus hat, erklärt Terzer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287210_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Flucht durch die Wüste: Drei junge Brixner erleben Odyssee in Golfregion<\/h3>Eigentlich sollte es der entspannte Abschluss eines Thailand-Urlaubs werden. Doch für Theo Pliger (22), Thomas Piok (20) und Daniel Plaikner (21) aus Brixen wurde die Heimreise zur nervenaufreibenden Odyssee. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/flucht-durch-die-wueste-drei-junge-brixner-erleben-odyssee-in-golfregion" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In Doha (Katar) strandeten sie mitten im ausbrechenden Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287213_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Erfolgreich wiederbelebt: So geht es dem Klagenfurt-Spieler<\/h3>Der Playoff-Auftakt in der ICE Hockey League ist am Dienstagabend von dramatischen Szenen überschattet worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/erfolgreich-wiederbelebt-so-geht-es-dem-klagenfurt-spieler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Klagenfurt-Spieler Jordan Murray musste nach einem Kollaps am Eis wiederbelebt werden. Jetzt gibt es ein erstes Update zu seinem Gesundheitszustand.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287216_image" \/><\/div>\r\n