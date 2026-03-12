<h3>\r\n1. Preisschock: Diesel in Südtirol bis zu 2,30 Euro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1287708_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/preisschock-diesel-in-suedtirol-bis-zu-230-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Treibstoffpreise in Südtirol steigen weiter. In Südtirol kostet ein Liter Diesel inzwischen bis zu 2,30 Euro. Benzin ist derzeit noch etwas günstiger.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Südtirols Speiseeis-Queen kämpft um WM-Krone in Las Vegas<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1287711_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit originellen Kreationen und striktem Qualitätsbewusstsein hat die Speiseeisherstellerin Lisi Stolz schon eine Reihe von Preisen abgeräumt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/suedtirols-speiseeis-queen-kaempft-um-wm-krone-in-las-vegas" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun winkt ein besonderes Highlight: Ende März wird sie ihre Künste bei den World Masters in Las Vegas zeigen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Gold mit 17 Jahren! Anna Trocker ist Junioren-Weltmeisterin<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1287714_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/gold-mit-17-jahren-anna-trocker-ist-junioren-weltmeisterin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anna Trocker hat am Donnerstag ein weiteres Erfolgskapitel in ihrer blutjungen Karriere geschrieben: Sie kürte sich erstmals zur Junioren-Weltmeisterin – und zwar mit einer sagenhaften Vorstellung.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Zwischen Raketen, Sirenen und Ausnahmezustand: Eine Südtirolerin im Krisengebiet erzählt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1287717_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Raketen, die durch die Luft fliegen, Geräusche, die man nie mehr vergisst: „Die Situation in Doha ist Wahnsinn“, erzählt eine Südtirolerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwischen-raketen-sirenen-und-ausnahmezustand-eine-suedtirolerin-im-krisengebiet-erzaehlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Beginn des Kriegs hält sie sich in der Hauptstadt Katars auf, denn das Schiff, für das sie arbeitet, kann den Hafen nicht mehr verlassen. Ähnlich wie während der Corona-Pandemie lautet die Devise: Bleiben Sie drinnen. Alles andere ist viel zu gefährlich.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Eppan: Ortungsgerät verrät Einbrecher – Beute über 30.000 Euro gefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1287720_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eppan-ortungsgeraet-verraet-einbrecher-beute-ueber-30000-euro-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach einem Einbruch in Mölten konnten die Carabinieri der Kompanie Bozen einen Großteil der gestohlenen Wertgegenstände rasch wiederfinden. Ein AirTag führte die Ermittler zu einem geparkten Fahrzeug in Missian (Eppan), in dem sich das Diebesgut befand.<\/a>