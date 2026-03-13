<h3>\r\n1. Mit 2,41 Promille durch Brunecker Fußgängerzone – Autofahrer gestoppt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1288056_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein lautes Krachen in der Fußgängerzone, ein beschädigter Pkw und ein betrunkener Fahrzeuglenker, der sich vom Unfallort entfernt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bruneck-betrunkener-fahrer-verursacht-unfall-in-fussgaengerzone-241-promille" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einen alkoholisierten Autofahrer zeigte die Brunecker Stadtpolizei jüngst nach einem Unfall an.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Rauchen ist wieder teurer geworden: So viel kosten Ihre Zigaretten – Die Liste<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1287999_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf Raucher in Italien und Südtirol kommen erneut höhere Kosten zu. Seit dem heutigen Freitag gelten neue Preise für mehrere Zigarettenmarken. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/rauchen-ist-wieder-teurer-geworden-so-viel-kosten-ihre-zigaretten-die-liste" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie, wie viel Sie künftig für Ihre Zigaretten bezahlen müssen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Ski-Kapitel geht zu Ende: Südtiroler beendet Karriere<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288371_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Südtiroler Skirennläufer sagt dem Spitzensport lebewohl. Der Ahrntaler beendet mit 31 Jahren seine aktive Karriere und schlägt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ski-kapitel-geht-zu-ende-suedtiroler-beendet-karriere" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">damit ein neues Kapitel in seinem Leben auf.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Falsche Polizisten am Telefon: Betrüger ergaunern bis zu 100.000 Euro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1287918_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) schlägt Alarm: Eine perfide Kombination aus SMS-Betrug und Schockanrufen setzt Bankkunden massiv unter Druck. Die Täter geben sich als Polizisten aus und bringen ihre Opfer dazu, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/falsche-polizisten-am-telefon-betrueger-ergaunern-bis-zu-100000-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ihr gesamtes Erspartes auf vermeintlich „sichere Konten“ zu überweisen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. VIDEO I Wilde Rauferei im Supermarkt<\/h3>\n\n<video-jw video-id="YU38g1TS"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Zu einer wilden Rauferei zwischen zwei jungen Männern aus Nordafrika ist am Donnerstagabend im Supermarkt im Stadtteil Milland gekommen. Augenzeugen alarmierten die Carabinieri.