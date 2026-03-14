<h3>\r\n1. MeBo: Polizei stoppt Geisterfahrerin<\/h3>Schlimmeres verhindern konnten Einsatzkräfte der Staatspolizei in der Nacht auf Samstag auf der MeBo.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288524_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Das Geschenk des langen Lebens<\/h3>Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was uns ein würdevolles Altern wert ist. Das schönste Geschenk der Medizin – das lange Leben – darf nicht zur Last für jene werden, die es leben, und für jene, die sie dabei begleiten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-geschenk-des-langen-lebens" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Redakteur Philipp Trojer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288527_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Geisterfahrerunfall: Was geschah wirklich in Bozen Süd?<\/h3>Was geschah wirklich in Bozen Süd, bevor es zum tragischen Geisterfahrerunfall auf der A22 vom 15. Juni 2025 kam? Unser Animationsvideo veranschaulicht die Abläufe und zeigt wie Tobias Tappeiner entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn gelangte und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geisterfahrerunfall-was-geschah-wirklich-in-bozen-sued" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo sich die Carabinieri-Streife zum Zeitpunkt des Geschehens befand.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288530_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Vom Broterwerb zum Silberschmuck: Die Rückkehr der Klöppelkunst<\/h3>Vom Broterwerb bis hin zur modernen Textilkunst: Auch in Südtirol war das Klöppeln – die Kunst, aus Fäden filigrane Spitzen zu fertigen – ein wichtiger Zuverdienst für Bäuerinnen. In Proveis nahm die Klöppelkunst hierzulande ihren Lauf – und noch heute wird das alte Handwerk gepflegt und weitergegeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vom-broterwerb-zum-silberschmuck-die-rueckkehr-der-kloeppelkunst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">An der Winterschule Ulten wird nach wie vor mit Leinenfaden gedreht, überkreuzt und das traditionelle Handwerk neu interpretiert.<\/a><?Bereich TagName="Bild"_>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Bei Junioren-WM: Anna Trocker verblüfft die Ski-Welt<\/h3>Südtirols Ski-Juwel Anna Trocker hat bei der Junioren-WM in Narvik (Norwegen) die nächste Goldmedaille eingeheimst – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/bei-junioren-wm-anna-trocker-verbluefft-die-ski-welt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und das mit einer Machtdemonstration.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288533_image" \/><\/div>\r\n